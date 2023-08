Elektryczna limuzyna Volkswagena wjeżdża do Polski. Ile kosztuje nowy ID.7?

Volkswagen ID.7 jest już w Polsce

Choć kazał czekać na siebie bardzo długo, wygląda na to, że było warto - elektryczny następca Passata właśnie wjeżdża na polski rynek! Polski importer ogłosił oficjalne ceny nowego Volkswagena ID.7. Flagowiec z rodziny ID będzie dostępny w trzech wersjach wyposażenia - Pro, Pro S i topowej GTX. Co o nich wiemy?

Volkswagen ID.7 - wersje wyposażenia

Bezemisyjna limuzyna z Wolfsburga debiutuje w trzech odmianach. Bazowy wariant będzie wyposażony jeden silnik elektryczny (na tylnej osi) oraz akumulator o pojemności 77 kWh (netto), który pozwoli wersji "Pro" na przejechanie do 616 km (wg. WLTP). Nieco później do polskiej oferty dołączy odmiana "Pro S" również z jednym silnikiem, jednak większą baterią o pojemności 86 kWh (netto), umożliwiającą na przejechanie blisko 700 km (wg. WLTP). Ostatnim i najmocniejszym wariantem (na tę chwilę) będzie “GTX" z dwoma silnikami i tym samym większą baterią.

Zdjęcie Volkswagen ID.7 debiutuje na polskim rynku. Znamy ceny elektrycznej nowości / Interia pl

Volkswagen ID.7 - dane techniczne

Elektryczna nowość Volkswagena ma 4961 mm długości, 1862 mm szerokości i 1538 mm wysokości. To czyni ją najniższym modelem w rodzinie ID, jednak jednym z najprzestronniejszych, bowiem rozstaw osi tego modelu to 2966 mm. Maksymalna moc ładowania - dla wersji z mniejszym akumulatorem - to 170 kW, jednak te z większymi bateriami będzie można ładować prądem stałym o mocy do 200 kW.

Inne elektryczne limuzyny koncernu tj. Taycan czy e-tron GT potrafią "przyjąć" więcej prądu (do 270 kW), jednak to, co oferuje ID.7, wystarczy do wygodnego i sprawnego podróżowania.

Zdjęcie Volkswagen ID.7

Volkswagen ID.7 - wyposażenie

Już bazowa odmiana "Pro" zdaje się być naprawdę bogato wyposażona. Na liście standardowego wyposażenia znajdziemy m.in.:

reflektory LED, dwustrefowa

automatyczna klimatyzacja

wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością

cztery gniazda USB-C o mocy 45 W

system Rear Assist z kamerą cofania

podgrzewane przednie siedzenia

składane asymetrycznie oparcie tylnej kanapy

automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne

autoalarm z bezkluczykowym dostępem i uruchamianiem

aluminiowe felgi o średnicy 19 cali

czujnik deszczu

system Light Assist z automatycznymi światłami drogowymi

asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z Rear Traffic Alert oraz funkcją ostrzegania przy wysiadaniu z samochodu

proaktywny system ochrony pasażerów i instalacja telefoniczna z funkcją ładowania indukcyjnego

podgrzewana kierownica, trzystrefowa klimatyzacja oraz system Area View.



Klienci, co wszyscy dobrze wiedzą, nie zadowolą się tzw. "golasami". Na szczęście do tak sowicie wyposażonego auta, będzie można dobrać jeszcze kilka gadżetów. Mowa tu o takich rzeczach jak:





fotele Ergo Active i ich wersja klimatyzowana z funkcją masażu

system audio Harman Kardon

aktywne zawieszenie DCC

panoramiczny dach z możliwością przyciemnienia szyby

system Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej

felgi o średnicy 20 cali

system Park Assist Plus z pamięcią

matrycowe reflektory HD LED Matrix.

Volkswagen ID.7 1 / 15 Volkswagen ID.7 Źródło: INTERIA.PL

Volkswagen ID.7 - ceny w Polsce

W momencie debiutu na polskiej ziemi znane są ceny wyłącznie bazowej odmiany "Pro" - ta startuje od 284 290 zł. Samochody można zamawiać już u dilerów i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze sztuki zobaczymy na "naszych" drogach w pierwszym kwartale 2024 roku. Do wyboru jest (na tę chwilę) pięć kolorów nadwozia: standardowy szary "Moonstone Grey" oraz cztery metalizowane - biały "Glacier White", srebrny "Scale Silver", czarny "Grenadilla Black" i niebieski "Aquamarine Blue". O tym, jak się go obsługuje, jak się w nim siedzi i nie tylko, przeczytacie tutaj.