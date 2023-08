Dziwne przypadki Tesli. Najpierw zalała ją woda, później sama się zapaliła

Straż pożarna z Sacramento opublikowała w mediach społecznościowych nagrania z akcji. Mało tego, w poście oznaczono również właściciela amerykańskiej marki, Elona Muska. Ten jednak nie zareagował.

Dlaczego trudno jest ugasić płonącego elektryka?

Pożary samochodów elektrycznych zdarzają się co prawda rzadziej niż w przypadku aut z silnikami spalinowymi, ale jeśli już do nich dojdzie, ugaszenie jest znacznie trudniejsze. Pisaliśmy np. o pożarze Mercedesa EQA, który trwał 21 godzin, czy też o Tesli, do gaszenia której użyto 23 tys. litrów wody.

Ugaszenie elektryka nie jest prostym zadaniem dla służb z wielu powodów. Po pierwsze akumulator pali się intensywnie i z bardzo wysoką temperaturą. Wraki spalonych aut mają często stopione elementy wykonane z aluminium. To zaś oznacza, że temperatura w momencie pożaru przekraczała nawet 600 stopni Celsjusza. Ponadto akumulatory płoną w sposób chemiczny, czyli bez udziału powietrza.

Trzeba również pamiętać, że ogniwa w akumulatorach są od siebie odizolowane. Oznacza to, że zapłon może następować w bardzo dużych odstępach czasu. Warto także zwrócić uwagę na utrudniony dostęp do akumulatora. Z reguły są one umieszczone w podwoziu samochodu i uszczelnione, by nie dostała się do nich woda czy pył.

Ostatecznie najlepszą i najbardziej skuteczną metodą na ugaszenie elektryka jest umieszczenie go na dłuższy czas w specjalnym kontenerze z wodą.