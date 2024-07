Korzystanie z samochodu bateryjnego niesie ze sobą wiele zalet. Kierowcy elektryków mogą liczyć m.in. na darmowe parkowanie w centrach miast, możliwość poruszania się buspasami, czy wjazd do stref zakazanych dla aut spalinowych. To jednak nie wszystko. Od 8 lipca do 31 sierpnia, kierowcy modeli bezemisjnych będą mogli za darmo podróżować płatnymi odcinkami autostrad - m.in. na trasie A4 Katowice - Kraków.

Zwolnienie z opłat dla samochodów elektrycznych

Jest to wynikiem wakacyjnej kampanii przygotowanej przy współpracy Fundacji EV Klub Polska, Autopay, GreenWay Polska oraz Shell Recharge. Celem akcji jest popularyzacja pojazdów zeroemisyjnych oraz automatycznych płatności. Zwolnienie z opłat obejmuje maksymalnie dwa przejazdy we wspomnianym okresie.

Czwarty rok z rzędu uruchamiamy akcję "Autostrada do Elektromobilności". Chcemy by wzorem innych krajów w Europie, również w Polsce kierowcy aut elektrycznych mogli podróżować autostradami za darmo. Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami tylko i wyłącznie potwierdza, że tego typu akcje są potrzebne. Łukasz Lewandowski, Prezes Fundacji EV Klub Polska.

Korzystanie z samochodu elektrycznego niesie ze sobą wiele zalet.

A4 Katowice - Kraków. Jak nie płacić za przejazd?

Aby dołączyć do projektu "Autostrada do Elektromobilności", wystarczy zarejestrować się lub zalogować w aplikacji EV Klub Polska oraz uzyskać dostęp do strefy Premium płatnej 99 zł na rok. Opłata wiąże się nie tylko z darmowymi przejazdami, ale też możliwością korzystania z innych benefitów jak m.in. vouchery na ładowanie w GreenWay Polska oraz Elocity. Następnie w zakładce "Benefity" pojawi się baner kierujący do ankiety "Autostrada do Elektromobilności", którą należy wypełnić. W ten sposób zgłoszenie do akcji zostanie formalnie wysłane.

Po procesie weryfikacji, na podany adres e-mail, zostanie dostarczone potwierdzenie z linkiem, kierujące do aplikacji Autopay z uwzględnioną już zniżką w zakładce "Promocje". Po zakończeniu opisanej procedury informacja o aktywnej promocji powinna być widoczna w aplikacji Autopay.



Aby unikać opłat na A4 wystarczy zarejestrować się lub zalogować w aplikacji

W przypadku przejazdu trasą objętą videotollingiem (A4 Katowice-Kraków) szlaban podniesie się automatycznie po odczytaniu numerów rejestracyjnych. Po dokonaniu przejazdu Autopay pobierze opłatę, jednak zwróci ją w ciągu 14 dni roboczych. Co ważne - kwota za przejazd nie może być niższa niż 5 zł.