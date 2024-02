Co dalej z Izerą? Stanowisko ElectroMobility Poland

Izera to projekt, którego przyszłość po zmianie władzy stanęła pod znakiem zapytania. Do sprawy postanowili się odnieść chińscy partnerzy. Prezes koncernu Geely skierował list, w którym liczy na szybkie ustosunkowanie się do tego, co dalej z polską marką samochodów elektrycznych. O opinię na ten temat poprosiliśmy adresatów listu oraz przedstawiciela ElectroMobility Poland.

Zdjęcie Chińczycy chcą kontynuować projekt o nazwie Izera. / Paweł Rygas / INTERIA.PL