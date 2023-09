Spis treści: 01 Stacje ładowania samochodów elektrycznych przy Lidlach

Stacje ładowania samochodów elektrycznych przy Lidlach

Niemiecka sieć sklepów Lidl już od kilkunastu miesięcy rozwija sieć ładowarek do samochodów elektrycznych. Obecnie na terenie naszego kraju znajduje się 50 obiektów, gdzie klienci mogą uzupełnić energię w swoim pojeździe podczas zakupów. To bez wątpienia dobra wiadomość nie tylko dla korzystających z oferty sklepu, ale także okolicznych mieszkańców.

Jak możemy wyczytać na stronie Lidl Polska - obecnie stacje ładowania są czynne wyłącznie w godzinach pracy sklepów, a korzystanie z nich jest bezpłatne i wymaga wyłącznie pobrania ważnego biletu parkingowego. Korzystając z ładowarki kierowcy mogą skorzystać z limitowanego, godzinnego dostępu do złącza ładowanie DC oraz AC. W tym drugim przypadku konieczne jest posiadanie własnego przewodu ładowania.

Zdjęcie Korzystanie z ładowarek Lidl jest bezpłatne i wymaga pobrania biletu parkingowego / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Stacje ładowania Lidl - które sklepy już nimi dysponują?

Listę parkingów Lidla, przy których skorzystamy obecnie z darmowych ładowarek prezentujemy poniżej:

Baranowo, ul. Szamotulska (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Barczewo, ul. Wojska Polskiego 31A (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Buczkowice, ul. Bielska (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Bytom, ul. Żołnierska (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Dąbrówka, ul. Różany Zakątek 23 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Gliwice, ul. Toszecka (DC: CHAdeMO, CCS)

Kobyłka, ul. Napoleona 2H (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Koronowo, al. Wolności 8B (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Kosakowo, ul. Derdowskiego 68 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Krzeszowice, ul. Krakowska 35 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Legnica, ul. Moniuszki (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Leszno, ul. Antoniny 12 (AC: Typ2, DC: CCS)

Lubawa, ul. Toruńska 2 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Lubin, ul. Ścinawska (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Lublin, ul. Zelwerowicza (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Luboń, ul. Dębiecka 1A (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Łeba, ul. Kościuszki 132 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Łęczyca, ul. Poznańska 29 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Łódź, ul. Liściasta (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Łódź, ul. Zgierska (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Nowy Tomyśl, ul. Celna (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Piła, ul. Okrzei 2 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Płock, ul. Kobylińskiego (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Poznań, ul. Abp. Dymka 212 (AC: Typ2)

Poznań, ul. Kościelna 40 (AC: Typ2)

Poznań, ul. Naramowicka 142 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Poznań, ul. Poszwińskiego 6 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Poznań, ul. Wilkońskich 1 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Rokietnica, ul. Szkolna 15 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Rudno, ul. Nowosolska (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Rzeszów, ul. Armii Krajowej 98 (DC: CHAdeMO, CCS)

Serock, ul. Warszawska 66 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Suwałki, ul. Reja 71 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Świerklaniec, ul. Oświęcimska (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Tarnów, ul. Kwiatkowskiego (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Tłuszcz, ul. Przemysłowa (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Toruń, ul. Lubicka (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Warszawa, ul. Fort Służew 2 (DC: CHAdeMO, CCS)

Warszawa, u. Juranda (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Warszawa, ul. Krakowska 79 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Warszawa, ul. Modlińska 35 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Warszawa, ul. Modlińska 324 (DC: CHAdeMO, CCS)

Warszawa, ul. Pożaryskiego 31 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Warszawa, ul. Puławska 540 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Warszawa, ul. Rzeczypospolitej 29E (DC: CHAdeMO, CCS)

Warszawa, ul. Żupnicza 15 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Wrocław, ul. Piołunowa (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Zakopane, ul. J. Zborowskiego 2a (DC: CHAdeMO, CCS)

Zalasewo, ul. Planetarna 20 (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Zawiercie, ul. Leśna (AC: Typ2, DC: CHAdeMO, CCS)

Nowe przepisy już od stycznia. Ładowarka przy każdym sklepie?

Co ważne, centrala niemieckich sklepów zapewnia, że to nie koniec rozbudowy sieci ładowania Lidl na terenie naszego kraju. Firma szykuje bowiem niespodziankę i podobnie, jak ma to miejsce w Niemczech oraz Austrii - celem jest doposażenie wszystkich obiektów firmy w ładowarki do aut elektrycznych do 2025 roku.

Nowe stanowiska wkrótce mają powstać m.in w Modlnicy, Płocku, Legnicy i Luboniu. Od niedawna działa również ładowarka obok Lidla w Krakowie przy ul. Kocmyrzowskiej, chociaż nie ma jej na oficjalnej liście.

Jak można się domyślić działanie to, nie jest wyłącznie dobrą wolą przedsiębiorstwa, a odpowiedzią na nowe przepisy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Według nich, punkty ładowania aut elektrycznych będą musiały stanąć przy istniejących budynkach niemieszkalnych, które oferują parkingi na więcej niż 20 miejsc. Dotyczy to m.in. sklepów i dyskontów.

Zdjęcie Do końca 2024 roku Powerdot chce postawić 600 szybkich stacji pod sklepami Biedronki / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

To także w odpowiedzi na te przepisy pierwsze elektryczne ładowarki zagościły już na parkingach sklepów Biedronka. Do końca 2024 roku ma ich powstać blisko 600. Stacje obsługiwane przez firmę Powerdot zostały wyposażone w trzy gniazda (CCS, CHAdeMO i Type2), co daje w sumie 1800 punktów ładowania i będzie dysponować maksymalną mocą od 100 do 120 kW. Cena 1 kWh to kolejno: 2,71 zł (CCS), 2,52 zł (CHAdeMO) i 1,91 zł (Type 2). W zależności od wybranego gniazda, poniesiemy też opłatę za postój.

Jak informowaliśmy kilka tygodni temu - na wszystkich z dostępnych wkrótce punktów zapłacimy zbliżeniowo, lub poprzez stronę internetową. W przyszłości pojawi się także opcja płatności Google Pay.