Niemiecki rząd podniesie limit prędkości na autostradach. I to dwukrotnie

Spis treści: 01 Samochody autonomiczne pojadą szybciej

02 Nowe prawo dla... dwóch modeli

03 Mercedes pracuje nad systemami

Od pewnego czasu w Niemczech dopuszczalne jest, by po drogach publicznych poruszały się samochody z systemami jazdy autonomicznej. Oczywiście nie ma tutaj pełnej dowolności, jeśli chodzi o to np. z jaką prędkością i gdzie może się poruszać taki pojazd.

Samochody autonomiczne pojadą szybciej

Wszystko regulują liczne ograniczenia, wśród których można znaleźć możliwość jazdy w trybie autonomicznym tylko po wybranych odcinkach dróg szybkiego ruchu, czy ograniczenie prędkości do 60 km/h. To jednak już niedługo może się zmienić.

Niemiecki rząd zamierza zwiększyć dopuszczalną prędkość z jaką samochody autonomiczne będą mogły poruszać się po autostradach i to ponad dwukrotnie, bo do 130 km/h - donosi Automobilwoche. Oczywiście dotyczy to wyłącznie tych odcinków autostrad, po których samochody z systemami autonomicznymi na poziomie 3. mogą poruszać się już teraz.

Reklama

Zwiększenie prędkości miało obowiązywać od początku roku, jednak póki co wciąż obowiązują "stare" ograniczenia. Aby rozporządzenie mogło wejść w życie, potrzebne są jego dostosowanie i certyfikacja do obowiązujących niemieckich przepisów ruchu drogowego przez Federalny Urząd Transportu Samochodowego.

Nowe prawo dla... dwóch modeli

Jeden z niemieckich producentów już oferuje system autonomii na poziomie 3. Mercedes jako pierwszy uzyskał międzynarodową homologację na jazdę autonomiczną na tym poziomie zaawansowania. System Drive Pilot, w teorii mający działać na ponad 13 tys. km niemieckich autostrad, sprawia, że w ściśle określonych warunkach pojazd może całkowicie przejąć prowadzenie, a kierowca - zdjąć ręce z kierownicy i zająć się np. oglądaniem filmu, wysyłaniem maili itd. System jest dostępny obecnie tylko w Klasie S oraz EQS. Prawne ograniczenie prędkości do 60 km/h oznacza, że może działać wyłącznie w warunkach zwolnionego tempa ruchu – np. w korkach.

Mercedes pracuje nad systemami

Z technicznego punktu widzenia aktualizacja systemu i zwiększenie prędkości zapewne nie stanowi większego problemu. Ważniejsze są jednak względy prawne. Chcąc dostosować się do nowego prawa, które może wejść w życie, Mercedes musiałby ubiegać się o kolejną homologację. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Automobilwoche, nie wiadomo jeszcze kiedy stosowną homologację Drive Pilot uzyska. Producent najpierw chce zająć się analizą poszczególnych parametrów i możliwości swoich systemów.

***