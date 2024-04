Zmiany cen paliw na stacjach. Eksperci mówią o czarnym scenariuszu

Ceny paliw na stacjach. Delikatny spadek

Zgodnie z najnowszymi informacjami podanymi przez portal e-petrol.pl średnie ceny paliw za litr prezentują się następująco:

Pb 98: 7,28 zł

7,28 zł Pb 95: 6,62 zł

6,62 zł ON: 6,69 zł

6,69 zł LPG: 2,85 zł

Dla porównania w poprzednim tygodniu średnio paliwa kosztowały:

Pb 98: 7,29 zł

7,29 zł Pb 95: 6,64 zł

6,64 zł ON: 6,69 zł

6,69 zł LPG: 2,87 zł

Ceny paliw a sytuacja na Bliskim Wschodzie

Ceny na stacjach sugerują, że rynek paliw nie przejął się specjalnie napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony na wydarzenia z poranka 19 kwietnia baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj na nowojorskiej giełdzie zareagowała wzrostem do okolic 86 dolarów. Według informacji podanych przez portal cnbc.com poprzedni dzień został zamknięty na poziomie ok. 82 dolarów. Wkrótce sytuacja się uspokoiła i o godzinie 14:00 cena za baryłkę plasowała się na poziomie ok. 82 dolarów.

Jak wskazał Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion, "ropa skorygowała się od dzisiejszych szczytów", ale wciąż jest droższa o blisko 2 proc. Stwierdził on również, że prawdopodobnie sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie pogorszeniu, ale "giełdy mogą pozostawać pod presją wobec obaw o kolejne działania którejkolwiek ze stron w weekend".

Prognozy cen paliw na przyszły tydzień. Sytuacja na rynku może ulec zmianom

Obecne prognozy ekspertów portalu e-petrol nie sugerują jednak znaczących zmian, jeśli chodzi o ceny na stacjach. Paliwa powinny plasować się w następujących przedziałach:

Pb 98: 7,25-7,36 zł

7,25-7,36 zł Pb 95: 6,59-6,70 zł

6,59-6,70 zł ON: 6,60-6,72 zł

6,60-6,72 zł LPG: 2,81-2,88 zł

Eksperci zwracają jednak uwagę, że niestabilna sytuacja w regionie może przełożyć się na skokowy wzrost notowań ropy naftowej. "W kolejnych dniach zapewne zdarzenia w regionie nadal będą mocno oddziaływać na nastroje handlujących - niektórzy analitycy wskazują na niebezpieczeństwo związane z możliwością blokady cieśniny Ormuz, jednak na razie Iran nie wykazuje zamiarów takiego działania" - informują eksperci portalu. Wskazali również, że spowolnił popyt na ropę w Chinach i to właśnie ten czynnik sprawił, że rynek nie reagował bardzo dynamicznie na informacje z Bliskiego Wschodu.