Zamiast promocji na paliwo - czyszczenie konta. Nowa metoda oszustów

Oferta wydaje się bardzo atrakcyjna, a by wziąć w niej udział wystarczy tylko wyrobić odpłatnie specjalną kartę. Jak się można domyślić, zarówno karta, jak i kuszące kierowców kody rabatowe, tak naprawdę nie istnieją. Chętni do skorzystania z promocji zostają przekierowywani na stronę płatności, której jedynym zadaniem jest pozyskanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Efekt łatwo przewidzieć. Zamiast tańszego paliwa kierowców czeka raczej przykra niespodzianka w postaci "wyczyszczonego" konta.

Kierowco nie daj się złowić. Możesz tankować taniej bez ryzyka

Poszukującym oszczędności kierowcom przypominamy, że podobnie jak w ubiegłym roku w okresie wakacyjnym koncerny paliwowe przygotowały dla zmotoryzowanych kilka ciekawych promocji. Na specjalne zachęty do tankowania trafić można na stacjach sieci BP, Circle K, Moya, Orlen, Amic i Shell. O szczegółach ich ofert pisaliśmy tu.

Przypominamy, że uczestnictwo w programach lojalnościowych sieci dystrybutorów paliw jest darmowe, a za wydanie karty lojalnościowej czy pobranie stosownej aplikacji od kierowców nie są pobierane żadne opłaty.