Spis treści: 01 Ceny paliw w Polsce znowu w górę

02 Promocje na stacji BP. W te dni zatankujesz taniej

03 Jakie zniżki na stacjach Shell?

04 Tańsze paliwo na stacjach Amic Energy. Jakie rabaty?

05 Promocje na Cricle K - tańsze paliwo, kawa i myjnia

06 MOL - jakie promocje?

Ceny paliw w Polsce znowu w górę

Choć Orlen, odpowiedzialny za 65 proc. krajowego rynku paliw, zapowiadał, że niskie ceny paliw przed wyborami parlamentarnymi wynikają z przemyślanej strategii, rzeczywistość szybko zweryfikowała "polski cud cenowy". Już kilka dni po wyborach ceny poszły w górę. W przeciągu zaledwie miesiąca koszt tankowania wzrósł wówczas o niemal 10 proc., a jak podkreślali wówczas eksperci - był nawet moment, kiedy rosły one o 20 groszy z tygodnia na tydzień. Co prawda od połowy listopada ceny zaliczały spadek, ale od niedawna znowu zaczęły rosnąć. Zgodnie z danymi przygotowanymi przez serwis e-petrol.pl średnie ceny paliw wyglądają obecnie następująco (dane z 31 stycznia):

Pb 98: 6,89 zł za litr

Pb 95: 6,34 zł

ON: 6,54 zł

LPG: 2,92 zł

Z prognoz ekspertów portalu wynika natomiast, że w tym tygodniu ceny paliw uplasują się w następujących przedziałach:

Pb 98: 6,88 - 7,01 zł

Pb 95: 6,31 - 6,42 zł

ON: 6,53 - 6,66 zł

LPG: 2,90 - 2,97 zł

Nie powinno więc dziwić, że wielu kierowców szuka sposobów, jak taniej zatankować i z utęsknieniem wspomina letnie promocje. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że taniej można zatankować nawet teraz, w środku zimy. Trzeba tylko wiedzieć gdzie i w jaki sposób można uzyskać zniżkę.

Promocje na stacji BP. W te dni zatankujesz taniej

Jedną z sieci, które prowadzą akcje promocyjne, jest BP. W ramach promocji w każdy czwartek i niedzielę (od północy do godziny 23:59) kierowcy mogą zatankować paliwo bp Ultimate diesel w cenie paliwa regularnego (cena promocyjna widoczna jest na pylonie cenowym oraz na dystrybutorze). Jak zwraca uwagę sieć, każdy uczestnik ma prawo do wielokrotnego udziału w promocji.

Zdjęcie Specjalna akcja na stacjach BP prowadzona jest w czwartki i niedziele. / Pawel Wodzynski / East News

Jakie zniżki na stacjach Shell?

Swoją akcję promocyjną prowadzi również sieć Shell. W tym przypadku, by otrzymać rabat, musimy w dowolny dzień tygodnia jednorazowo kupić paliwo Shell V-Power 95 lub Shell V-Power Diesel. Ponadto trzeba zatankować w przedziale między 10 i 60 litrów (każdy litr powyżej nie będzie objęty promocją). W ramach promocji za każdy litr paliwa otrzymamy rabat w wysokości 30 gr. Sieć zaznacza, że będzie on rozliczany co do grosza i tak po zatankowaniu 11,5 litra paliwa możemy liczyć na obniżkę w wysokości 3,45 zł. Maksymalny rabat, jaki można otrzymać w ramach akcji, to 18 zł.

Zdjęcie Taniej można zatankować również na stacjach Shell. / Bartlomiej Magierowski / East News

Akcja przewidziana jest dla osób będących członkami programu Shell ClubSmart, którzy posiadają kartę plastikową lub wirtualną w aplikacji. Przed zapłaceniem powinniśmy właśnie zeskanować wspomnianą kartę. Akcja nie łączy się z innymi rabatami, w tym że zniżkami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Z promocji wyłączone jest również paliwo Shell V-Power Racing. Dodatkowo sieć zastrzega, że z promocji mogą wziąć udział jedynie osoby, które tankują paliwo do pojazdów o masie do 3,5 tony lub do atestowanego kanistra. Akcja nie obejmuje osób kupujących paliwo przy użyciu kart paliwowych, np. Shell Card, Esso, Lotos, czy Moya. Każdy uczestnik promocji może wziąć udział w akcji dowolną liczbę razy, pod warunkiem spełnienia jej warunków. Ponadto promocja prowadzona jest na wybranych stacjach sieci (nie obejmuje np. punktów samoobsługowych). Zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie promocji, akcja ma potrwać do 29 lutego 2024 roku.

Tańsze paliwo na stacjach Amic Energy. Jakie rabaty?

Swoją akcję promocyjną prowadzi również Amic Energy. W jej ramach możemy liczyć na "tanie śródtankowanie". Zgodnie z regulaminem w akcji w każdą środę tygodnia możemy przez całą dobę tankować na wszystkich stacjach w Polsce każdy rodzaj paliwa w promocyjnej cenie. Obniżki różnią się jednak w zależności od rodzaju paliwa. Promocje brutto wynoszą:

20 gr dla paliw: Pb95Pro, ONPro

10 gr w przypadku paliw: ON, Pb95 i Pb98

3 gr dla LPG

Z tańszego tankowania mogą skorzystać jedynie posiadacze karty AMIC Club. Stosowna obniżka udzielana jest po jej zeskanowaniu. Akcja nie łączy się z innymi promocjami na paliwa, w tym z rabatami przysługującymi użytkownikom kart flotowych AMIC Fleet Card, DKV czy UTA. Promocja obowiązuje do odwołania.

Zdjęcie Na stacjach Amic Energy możemy liczyć na "tanie śródtankowanie". / Zofia i Marek Bazak / East News

Promocje na Cricle K - tańsze paliwo, kawa i myjnia

Na zniżki mogą liczyć również klienci stacji Circle K. Osoby będące członkami programu lojalnościowego Circle K EXTRA każdorazowo przy zakupie 50 litrów paliwa otrzymają voucher rabatowy, który uprawnia do uzyskania obniżki wynoszącej:

10 gr na litrze dla paliw miles Diesel, miles 95 i SupraGAS

15 gr na litrze w przypadku paliw milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel oraz milesPLUS Diesel arktyczny

Zdjęcie Oprócz tańszego paliwa na stacjach Circle K możemy liczyć również np. na kawę za połowę ceny. / Lukasz Gdak / East News

Ponadto klienci, którzy kupili 100 litrów paliwa, otrzymają voucher na dowolną kawę lub hot doga, dający zniżkę wynoszącą 50 proc. ceny. Jeśli natomiast zatankujemy 150 litrów paliwa, otrzymamy voucher, dzięki któremu zapłacimy połowę ceny za skorzystanie z myjni automatycznej. Vouchery zostaną udostępnione użytkownikom do aktywacji w ciągu 48 godzin od wizyty na stacji. W ciągu jednego dnia udostępniony może być tylko jeden voucher na każdy z rabatów. Voucher jest ważny do ostatniego dnia następnego miesiąca. Vouchery możemy wykorzystać po tym, jak zadeklarujemy taką chęć i przed zapłaceniem użyjemy "Identyfikatora przypisanego w Programie Circle K EXTRA", czyli karty członkowskiej lub aplikacji.

MOL - jakie promocje?

Taniej zatankować mogą również klienci stacji węgierskiej sieci MOL. W ramach promocji członkowie programu MOL Move w zależności od posiadanego poziomu otrzymują stosowną zniżkę na paliwo. Osoby posiadające poziom Green (od 0 do 999 zebranych w aplikacji punktów) mogą zatankować paliwa EVO Plus ze zniżką wynoszącą 5 gr na litrze. Posiadacze poziomu Silver (1 000 - 2 999 punktów) mogą zatankować paliwa EVO i LPG ze zniżką w wysokości 5 gr na litrze i paliwa EVO Plus z rabatem 10 gr na litrze. Na poziomie Gold (3 000 - 5 999 punktów) rabat na paliwa EVO i LPG wynosi 5 gr na litrze, a na EVO Plus - 15 gr na litrze.

Zdjęcie Zniżki otrzymają również korzystający z aplikacji MOL Move. / Piotr Molecki / East News

Dodatkowo użytkownik otrzymuje różnego rodzaju kupony rabatowe, które może wykorzystać. Z jednego kuponu można skorzystać tylko na jeden rodzaj paliwa. Promocja obejmuje tankowanie do 100 litrów. Kuponu możemy użyć po wybraniu go w aplikacji w zakładce "Kupony". Kliknięcie w odpowiedni kupon powoduje wyświetlenie kodu kreskowego, który należy zeskanować przy kasie.