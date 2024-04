Spis treści: 01 Tańsze paliwo na Orlenie. Warunki promocji

02 Majówkowe zniżki na paliwo na stacjach Circle K

03 Sieć paliw Moya obniża ceny na majówkę

04 AMIC Energy z rabatem na majówkę

05 Majówkowa promocja na stacjach paliw MOL

Obniżanie cen paliw w okresie wzmożonych wyjazdów powoli staje się sportem narodowym. Wczoraj promocyjną ofertę jako pierwszy przedstawił Orlen.



Tańsze paliwo na Orlenie. Warunki promocji

Od 26 kwietnia do 5 maja uczestnicy programu Orlen Vitay mogą tankować paliwo ze zniżką 30 lub 40 groszy. Ten większy rabat przewidziano dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Promocja dotyczy zakupu benzyn i oleju napędowego. Ze zniżką można zatankować najwyżej dwa razy dziennie i jednorazowo nie więcej niż 50 litrów. Nie przewidziano rabatów na gaz LPG.

Z majówkowej promocji będą mogli skorzystać użytkownicy programu Vitay, zarejestrowani w aplikacji lub posiadający tradycyjną plastikową kartę. Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji. Skorzystanie z promocji nie wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych zakupów na stacji.



Reklama

Majówkowe zniżki na paliwo na stacjach Circle K

Swoją ofertę na czas majówki "poprawia" też sieć Circle K. Tu promocja obowiązuje dopiero od 30 kwietnia do 5 maja. Posiadacze karty lojalnościowej EXTRA mogą skorzystać z rabatu 30 gr na benzynę i olej napędowy. Circle K obniża też ceny LPG - o 10 groszy.

Warunkiem skorzystania z promocji jest zatankowanie co najmniej 20 litrów paliwa oraz posiadanie karty lojalnościowej EXTRA, którą można założyć również w momencie dokonywania transakcji. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 50 l w ramach jednej transakcji. Każdy klient będzie mógł skorzystać z oferty dowolną ilość razy w okresie obowiązywania promocji.



Sieć paliw Moya obniża ceny na majówkę

Tu jednak promocja komunikowana jest jako prezent dla klienta z okazji pierwszych urodzin aplikacji SUPER MOYA. Jej posiadacze mogą zatankować paliwo o 20 groszy taniej - każde, również LPG. Promocja trwa od 26 kwietnia do 5 maja, ale wiąże się dodatkowo z koniecznością dokonania zakupu na stacji i obowiązuje na maksymalnie 25 litrów paliwa.

Regulamin precyzuje, że należy kupić jeden z produktów Caffe MOYA, a do wyboru są różne rodzaje kaw, herbata, czekolada do picia oraz hotdogi.



AMIC Energy z rabatem na majówkę

Od 26 kwietnia do 5 maja tańsze paliwo dostępne będzie również na stacjach sieci AMIC Energy. Członkowie programu lojalnościowego Amic Club tankują benzynę i olej napędowy taniej o 30 groszy, a LPG - o 5 groszy. Promocja obowiązuje na maksymalnie dwa tankowania po 70 litrów.



Majówkowa promocja na stacjach paliw MOL

MOL Move - to nazwa aplikacji, która pozwoli na tańsze tankowanie w majówkę na stacjach sieci MOL. Od 26 kwietnia do 5 maja użytkownicy aplikacji zobaczą w niej kupon obniżający o 15 groszy cenę dwóch rodzajów paliw: EVO Diesel Plus oraz EVO 98 Plus. Pozostałe rodzaje paliw, w tym LPG są tańsze o 10 groszy.