Orlen nie przewiduje zmiany polityki cenowej. Czeka nas scenariusz węgierski?

Czy Polsce grozi kryzys paliwowy jak na Węgrzech?

Zdaniem eksperta Instytutu Jagiellońskiego Marcina Roszkowskiego, obecny niski poziom cen paliw może utrzymać się jeszcze kilka miesięcy, ponieważ Orlen w sprzedaży hurtowej bazuje na kontraktach, które zawarł kilka miesięcy lub nawet kilka kwartałów wcześniej. W opinii Roszkowskiego, próby określania tego, jakie powinny być ceny paliw na podstawie obecnych cen ropy naftowej czy walut, nie odzwierciedlają rzeczywistości.

Ekspert pytany o to, czy Polsce nie grozi "wysysanie" paliw z krajowego rynku przez zagranicznych klientów, a w konsekwencji tzw. węgierski scenariusz, czyli deficyt paliw na rynku, zauważył, że na terenach przygranicznych bardzo często lokalni mieszkańcy robiąc zakupy przekraczają granicę, "bo coś jest tańsze po drugiej stronie". Zaznaczył jednak, że "to nie jest masowe" zjawisko.

"Węgierski scenariusz" o którym mowa, mimo to coraz częściej pojawia się w komentarzach do obecnej sytuacji na polskim rynku paliw. Chodzi o działania rządu węgierskiego, który w listopadzie 2021 roku wprowadził limity cenowe na benzynę i olej napędowy. Zostało to odebrane jako element kampanii wyborczej (wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się w kwietniu 2022 roku). Limit ustalono wtedy na 480 forintów, co dawało w przeliczeniu 5,47 zł/l paliwa.

Co prawda, limit cen dotyczyły tylko Węgrów (dla obcokrajowców były wyższe), ale i tak doprowadziły do destabilizacji rynku. Paliwa zaczęło brakować, a stacje które musiały dokładać do interesu, zaczęły się zamykać.

W konsekwencji w grudniu 2022 roku uwolniono ceny paliw, wówczas nagle wzrosły one do poziomu 7,31 zł/l benzyny oraz 7,97 zł/l oleju napędowego. Tak gwałtowny wzrost wywołał panikę, kupowanie paliwa na zapas, co w konsekwencji pogłębiło niedobory na stacjach. Unormowanie się sytuacji zajęło 1,5 miesiąca.

Do sytuacji na Węgrzech odniósł się wtedy Daniel Obajtek, który napisał, że już wcześniej ostrzegał przed sztucznym ingerowaniem w ceny paliw, a efekty takiej polityki można teraz obserwować na konkretnym przykładzie. Ale wtedy w Polsce nie było kampanii wyborczej...