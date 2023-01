Orlen ma 100 nowych stacji paliw. Już stoją - znamy listę lokalizacji

Oprac.: Paweł Rygas Rynek paliw

Orlen zyska wkrótce blisko sto nowych stacji benzynowych. To efekt wchłonięcia przez państwowego giganta Grupy Lotos. Chociaż liczba robi wrażenie, w rzeczywistości to zaledwie 1/5 wszystkich stacji benzynowych spod znaku Lotosu. Pozostałe 400, w ramach zawartej w początku ubiegłego roku umowy, trafi do węgierskiej Grupy MOL. Znamy dokładną lokalizację nowych stacji Orlenu.

Zdjęcie Orlen zyska wkrótce 104 nowe stacjie paliw. To obiekty przejęte od Grupy Lotos / Marek Bazak / Agencja SE/East News