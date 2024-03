Nowe paliwo przebojem zdobywa Europę. Uratuje silniki diesla?

Sama idea HVO polega na "uwodornieniu" olejów spożywczych, ale bazą do produkcji takiego paliwa - poza przepracowanymi olejami spożywczymi - mogą być też resztki warzyw czy owoców, a - szerzej - wszystkiego, co składa się na tzw. biomasę, z której można uzyskać wodór. Nie jest to więc prosta mieszanka przepracowanych olejów roślinnych, ale wysokiej klasy biopaliwo.

Nowe paliwo HVO100. Nie mylić z biodieslem

W porównaniu do oleju napędowego HVO100 pochwalić się też może mniejszą emisją cząstek stałych i tlenków azotu. W przeciwieństwie np. do oleju słonecznikowego, paliwo jest też w pełni bezpieczne dla nowoczesnych aut z silnikami wysokoprężnymi. W porównaniu z klasycznym biopaliwem (czyli olejem napędowym z domieszką metyloestrów), HVO100 nie jest też agresywne dla układu paliwowego. W wieku współczesnych pojazdach z silnikami Diesla można je stosować bez konieczności jakichkolwiek przeróbek, bez obaw o stan uszczelek czy układu wtryskowego, co jest szczególnie ważne chociażby z punktu widzenia przewoźników.

HVO100 uratuje ciężarówki z silnikami Diesla?

Dla kierowców liczących na oszczędności przy tankowaniu mamy złe wiadomości. Po pierwsze, w przypadku Czech najbliższa stacja z HVO100 - Eurowag w pobliżu miejscowości Jihlava - znajduje się około 150 km od granicy z Polską. Po drugie, samo HVO100 jest droższe niż klasyczny olej napędowy.

W tym przypadku nie chodzi jednak o cenę, ale samą dostępność ekologicznego paliwa, które - w opinii wielu ekspertów - może być kluczowym elementem przechodzenia na napędy zeroemisyjne w transporcie. Jak zauważa Matthias Maedge, Wiceprezes ds. Dekarbonizacji CRT w firmie Eurowag - mimo ambitnych planów elektrotransformacji, każdego dnia w Europie rejestrowanych jest około tysiąca nowych ciężarówek zasilanych olejem napędowym.

Dzięki HVO100 nawet i takie pojazdy mogą być prawie całkowicie neutralne dla środowiska. Paliwo z odnawialnych źródeł umożliwia sektorowi komercyjnego transportu drogowego zredukować emisję CO2 szybko i ekonomicznie przekonuje Matthias Maedge z Eurowag.

Warto dodać, że w ubiegłym roku niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska uznało parafinowane oleje napędowe (XTL) jako paliwo "czyste" środowiskowo i dopuściło HVO100 do sprzedaży. Obecnie ten rodzaj biopaliwa jest najbardziej powszechny w krajach Beneluxu i Skandynawii. Sam Eurowag dysponuje już siecią obejmującą 177 stacji z HVO100, na terenie całej Unii Europejskiej.