Jako pierwsi na rynku oferujemy naszym Klientom paliwo HVO (ang. Hydrogenated Vegetable Oil). Jest to forma syntetycznego, alternatywnego i odnawialnego paliwa do silników diesla, które produkowane jest z odzyskanych tłuszczów i olejów roślinnych. W czystej postaci ogranicza ono emisję CO2 aż do 90 proc. względem emisji ON!