Spis treści: 01 Koniec LPG z Rosji. Polscy kierowcy zapłacą więcej

02 Zakaz importu LPG z Rosji Czy w Polsce może zabraknąć gazu?

03 Podwyżki cen LPG na stacjach. Tanio już było?

04 Ile kosztuje litr LPG? Szczyt podwyżek odczujemy w styczniu?

W mediach pojawiły się doniesienia, że w ostatnich dniach wstrzymano dostawy do Polski gazu płynnego LPG z Rosji. Informacje podał serwis wnp.pl powołując się na ustalenia Polityka Insight. Wynika z nich, że w ostatnich kilkunastu dniach do Polski - stopniowo - miał przestać płynąć rosyjski gaz.



Rosyjscy dostawcy surowca - w tym największe podmioty, takie jak koncern Sibur - mieli poprosić polskich partnerów o wstrzymanie płatności ze względu na problemy z uznaniem transakcji przez zachodnie banki czytamy w wnp.pl

Chociaż w rozmowie z Interią, przedstawiciele Polskiej Izby Gazu Płynnego uspokajają, że dostawy nie są zagrożone, pewne jest, że w kolejnych miesiącach kierowcy muszą przygotować się na wzrost ceny autogazu.

Koniec LPG z Rosji. Polscy kierowcy zapłacą więcej

Rzekome przerwy w dostawach LPG do Polski to - według nieoficjalnych informacji - efekt zwiększenia presji Stanów Zjednoczonych na przedstawicieli sektora bankowego. 12 czerwca USA poczyniły kolejne kroku mające na celu odcięcie Rosji od międzynarodowego sektora finansowego

Na amerykańskie listy sankcyjne wpisano 100 podmiotów z Rosji (Moskiewska Giełda wraz kontrolowanym przez nią Narodowym Centrum Clearingowym) i z państw trzecich - przede wszystkim Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji czy Mołdawii. informował Ośrodek Studiów Wschodnich

Reklama

Rozszerzono wówczas również wprowadzone w grudniu 2023 roku sankcje wtórne na instytucje finansowe z państw trzecich. Na ich mocy restrykcjami mogą teraz zostać ukarane podmioty zawierające transakcje z rosyjskimi firmami wpisanymi na amerykańskie listy sankcyjne - w tym międzynarodowe instytucje finansowe. Amerykańska polityka wymierzona jest właśnie w rosyjski sektor gazowy i ma na celu powstrzymanie rosyjskich planów budowy przez terytorium Mongolii gazociągu Siła Syberii 2 spinającego Rosję z Chinami. Nakładając kary na banki, USA chce odciąć Rosję od źródeł finansowania strategicznej inwestycji.

Zakaz importu LPG z Rosji Czy w Polsce może zabraknąć gazu?

Odcinanie się Polski od importu LPG z Rosji trwa już od kilku miesięcy. To efekt 12. pakietu europejskich sankcji gospodarczych nałożonych na Federację Rosyjską. Zgodnie z nim, 20 grudnia bieżącego roku, w życie wejdzie całkowity zakaz importu do UE rosyjskich paliw płynnych. To gigantyczne wyzwanie dla polskiej branży LPG. Polska zajmuje obecnie 4. miejsce na świecie pod względem wykorzystania gazu płynnego LPG do celów transportowych. Po naszych drogach jeździ dziś około 2,5 mln samochodów korzystających z tego rodzaju zasilania. Ponadto szacuje się, że z LPG jako paliwa dla kuchenek gazowych i pieców grzewczych korzysta około 4,5 mln polskich gospodarstw domowych.

Jeden z największych w kraju importerów LPG - grupa Unimot pod koniec maja zawarła ważny kontrakt ze spółką HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH. W marcu Unimot kupił też 90 proc. udziałów w spółce Olavion. To operator kolejowy dysponujący flotą 16 nowoczesnych lokomotyw. Tylko w 2022 roku firma przewiozła towary o łącznej masie ponad 1,1 miliona ton, a jej roczny potencjał przewozowy szacowany jest na około 1,7 miliona ton.

Dzięki inwestycji w spółkę grupa Unimot w znaczny sposób zwiększyła swój potencjał do przewozu koleją LPG z kierunków zachodnich. Wynajęcie terminala w niemieckim Wilhelmshaven pozwala nam przygotować się na czas obowiązywania sankcji na rosyjskie LPG, które wejdą w życie już w grudniu tego roku. Port sąsiadujący z terminalem może przyjąć gazowce o dwukrotnie większej pojemności niż nasze polskie porty, ponadto wynajęty terminal posiada pełną infrastrukturę, by transportować produkt bezpośrednio drogą kolejową do Polski. tłumaczy Robert Brzozowski - wiceprezes Unimotu

Podwyżki cen LPG na stacjach. Tanio już było?

Amerykańskie sankcje powodujące problemy z płatnościami za rosyjski gaz i w efekcie wstrzymanie dostaw z tego kierunku, dodatkowo zwiększają presję na polskich importerów. Oznacza to, że braki w podaży LPG odczuć mogą wkrótce polscy kierowcy.

Nasze źródła wskazują, że krajowy rynek zacznie odczuwać brak LPG dopiero w najbliższych tygodniach, a lukę po dostawach z Rosji zastąpi import z portów holenderskich i szwedzkich. Ściągany tą drogą surowiec jest jednak znacznie droższy. Znacząco może też spaść reeksport LPG z Polski na Ukrainę" podaje Polityka Insight

Krajowa produkcja LPG pokrywa zaledwie 1/5 polskiego zapotrzebowania na to paliwo. W 2023 roku aż 47,1 proc. importu (około 1,2 mln ton) pokrywała Rosja. 1/5 importowanego do Polski LPG pochodziła ze Szwecji. Szybsze rozstanie się polskich importerów z rosyjskim LPG skutkować może zauważalnym wzrostem cen na stacjach. Dla kierowców przyzwyczajonych do ostatnich obniżek (w ostatnich miesiącach cena LPG systematycznie spadała) będzie to raczej niemiła niespodzianka.

Ile kosztuje litr LPG? Szczyt podwyżek odczujemy w styczniu?

Na szczęście Polska Izba Gazu Płynnego uspokaja, że - wbrew publikacjom Polityki Insight i wnp.pl - rynek LPG w Polsce ma się dobrze. W rozmowie z Interią przedstawiciele PIGP zaprzeczają, jakoby w ostatnich dniach do Polski przestał trafiać gaz z Rosji. W ich opinii sytuacja jest stabilna, a kierowcom nie grożą żadne przerwy w dostawach. Eksperci z PIGP nie widzą też zagrożenia dla stabilności cen na stacjach, chociaż przyznają, że - w perspektywie kolejnych miesięcy - kierowcy rzeczywiście muszą przygotować się na podwyżki. Obecnie trudno jednak prognozować ich skalę.



Z danych branżowego serwisu e-petrol.pl wynika, że - w zależności od regionu - cena litra LPG wykorzystywanego jako paliwo do samochodów waha się obecnie miedzy 2,68-2,76 zł. Dla porównania jeszcze w listopadzie ubiegłego roku kierowcy płacili za litr autogazu ponad 3,1 zł. Informacje Politiki Insight wskazują, że w kolejnych tygodniach czeka nas przybierająca na sile fala podwyżek, której apogeum kierowcy odczuć mogą w styczniu. Wówczas importerzy mierzyć się będą musieli nie tylko z - obowiązującymi od 20 grudnia 2024 roku sankcjami nałożonymi przez Komisję Europejską - ale też zwiększonym zapotrzebowaniem na LPG z Polski na Ukrainie.

Z danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego wynika że przez dwa lata od rosyjskiej inwazji eksport z Polski LPG na Ukrainę wzrósł z poziomu 10 tys. ton w 2021 r. do 390 tys. ton w 2023 roku. Reeksportowany z naszego kraju gaz często wykorzystywany jest tam w roli paliwa dla piecyków i kuchenek gazowych.