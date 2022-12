Jakie ceny paliw przed świętami? Eksperci radzą - lepiej się pospieszyć

Michał Domański

Okres przedświąteczny to czas obniżek i promocji, nawet w obecnych, trudnych czasach z galopującą inflacją. Niestety nie ma co liczyć na promocje na stacjach benzynowych, co pokazują prognozy cen paliw na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Co gorsza już teraz wiemy, że obecne stawki już niedługo będziemy mogli traktować w charakterze "promocyjnych".

Zdjęcie Jakie będą ceny paliw przed świętami? / News Lubuski / East News