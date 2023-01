Cuda się dzieją. Noworoczne cuda na Orlenie

Mirosław Domagała Rynek paliw

​PKN Orlen w sobotę znacząco obniżył hurtowe ceny paliw. W niedzielę... zrobił to samo, i znów spadek jest wyraźny. A to wszystko w w czasie, gdy stawka VAT na paliwa wraca do 23 procent. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że mamy do czynienia z noworocznymi cudami.

Zdjęcie Ekonomiści nie mają wątpliwości. Na Orlenie dzieją się noworoczne cuda / INTERIA.PL