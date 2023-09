Wojsko przejęło jedną z dróg na wschodzie Polski. Tego nie było od 20 lat

Od poniedziałku na jednym z odcinków trasy wojewódzkiej nr 604 trwają ćwiczenia wojskowe, podczas których armia ćwiczy procedury startu oraz lądowania samolotami. Treningi z wykorzystaniem DOL (drogowego odcinka lotniskowego) to pierwsze tego typu manewry od ponad dwóch dekad. Co to oznacza dla kierowców?

Zdjęcie Wojskowe samoloty na publicznej drodze @SztabGenWP / Twitter /