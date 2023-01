Wiesz po czym poznać nieoznakowane BMW policji? Zdradza je jeden detal

Zeszłoroczne zmiany w taryfikatorze sprawiły, że prawo jazdy można znacznie łatwiej stracić i znacznie trudniej jest je potem odzyskać. Do tego nawet z pozoru błache przewinienia mogą się wiązać z poważnym uszczupleniem budżetu domowego.

Nieoznakowane radiowozy bronią przeciwko kierowcom

Komendy policji w całej Polsce korzystają z ogromnej floty radiowozów, również z tych nieoznakowanych. Spory udział w tej grupie mają pojazdy marki BMW. Modele serii 3, zwykle w mocnych wersjach typu 330i, czy hybrydowe 330e xDrive, zupełnie nie wyróżniają się z tłumu. Mają zwykle stonowane, ciemne kolory i wyglądają jak tysiące samochodów służbowych, którymi uszczęśliwiani są zasłużeni pracownicy korporacji.

Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz BMW?

Fotografie policyjnych samochodów BMW opublikowane w Internecie, w tym te pochodzące z oficjalnych źródeł policji, pokazują jeden ważny szczegół: ze względu na specjalistyczne wyposażenie dodatkowe, te samochody mają dodatkowe anteny na dachach. Są one zamocowane na standardowej antenie, zamontowanej na środku nad tylnym oknem. Jeśli więc kiedykolwiek spotkasz BMW z dodatkową anteną wystającą z "płetwy rekina", możesz być pewny, że za kierownicą siedzą funkcjonariusze policji i powinieneś zwiększyć swoją czujność.

Zdjęcie nieoznakowane radiowozy z lubelskiego / Policja

Trzeba pamiętać o jednym: jeśli BMW nie ma dodatkowej anteny, to wcale nie jest gwarancja, że nie jest nieoznakowanym radiowozem. Możliwe, że wraz ze zmianą technologii, w kolejnych radiowozach tego elementu nie będzie. I nie twierdzimy, że policja jeździ wyłącznie BMW. Ale dotychczasowe doświadczenia kierowców podpowiadają, że jeśli trafimy na taki element na aucie bawarskiej marki, to z pewnością mamy do czynienia z "niebieskimi".

Niezmiennie jednak zachęcamy do przepisowej jazdy. Wówczas żadne nieoznakowane radiowozy nie będą nam straszne. Oczywiście o ile nie trafimy na jakąś niegodną przedstawicieli prawa prowokację.

