Ważny krok ku budowie nowego odcinka Via Carpatia. Potrzebny tylko podpis

Do rozpoczęcia budowy przygranicznego odcinka Dukla-Barwinek drogi ekspresowej S19 już niewiele brakuje. Zanim jednak wykonawca przystąpi do pracy, wymagana jest decyzja Wojewody Podkarpackiego, do którego trafił już wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Znamy szczegóły kontraktu.

Zdjęcie Ważny krok w budowie Via Carpatia. Kiedy pojedziemy nowym odcinkiem S19? / GDDKiA / materiały prasowe