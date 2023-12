Poważne zmiany w ITD. Kierowcy powinni mieć się na baczności

Spis treści: 01 Inspekcja Transportu Drogowego otrzyma nowe uprawnienia

Inspekcja Transportu Drogowego otrzyma nowe uprawnienia

Podczas konferencji prasowej nowy minister infrastruktury Alvin Gajadhur poinformował, że przygotował propozycję nowelizacji dwóch ustaw. Chodzi o ustawę o transporcie drogowym oraz ustawę o Inspekcji Transportu Drogowego. Przekonuje, że będą one szczególnie istotne dla polskiej branży transportowej:

Zmiany, które wprowadzamy doprowadzą do znacznego zwiększenia efektywności kontroli na polskich drogach. Państwo polskie musi nadążać za rzeczywistością, a ta wymaga od nas zdecydowanych działań. Walczymy z nieuczciwą konkurencją w polskim sektorze transportu drogowego i będziemy w tym jeszcze skuteczniejsi — powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur

Minister nie podał szczegółów proponowanych zmian, a jedynie określił ich ogólny zakres. Mają obejmować między innymi zmiany w strukturze organizacji Inspekcji Transportu Drogowego, które pozwolą na znacznie szybsze reagowanie na problemy związane z transportem kołowym. Konsekwencją będzie zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli oraz ich efektywności.

Z konkretów poznaliśmy jedynie zapowiedź zmiany Inspekcji Transportu Drogowego na służbę mundurową, a inspektorzy będą zrównani w prawach z funkcjonariuszami innych służb prowadzących kontrole. Będą oni mogli wykonywać swoje obowiązki przez całą dobę i 7 dni w tygodniu.

Czy nowy minister infrastruktury zdąży wprowadzić zmiany w ITD?

Warto dodać, że Alvin Gajadhur zna realia pracy ITD jak mało kto. Od 2002 do 2016 roku był rzecznikiem prasowym Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a od 2017 roku sam pełnił tę najwyższą funkcję. Nic dziwnego, że natychmiast wystąpił z projektami, mającymi usprawnić działalność formacji, w której pracował tyle lat.

Trudno tylko powiedzieć, czy uda mu się jakiekolwiek zmiany wprowadzić. 11 grudnia odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu Mateusza Morawieckiego i wszystko wskazuje na to, że nie uzyska on wymaganej większości. Marszałek Hołownia już zapowiedział, że w przypadku takiego scenariusza ogłosi przerwę, podczas której poczeka na propozycje nowych kandydatów na premiera i liczy, że jeszcze tego samego dnia uda się wyłonić nową osobę to na stanowisko. Nie jest tajemnicą, że obecna opozycja ma tylko jednego kandydata, którym jest Donald Tusk. Kariera ministrów w nowym rządzie PiS będzie więc najpewniej rekordowo krótka.

Czy ITD może zatrzymać kierowcę osobówki?

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontrolowania ciężarówek i innych pojazdów, jakimi wykonywany jest transport na polskich drogach. Z tego też powodu kierowcy osobówek zwykle nie zwracają uwagi na zielone radiowozy oraz funkcjonariuszy w zielonych mundurach, ale to błąd. Już w minionym roku weszły w życie przepisy, dające "krokodylkom" uprawnienia podobne, jak ma policja.

Funkcjonariusze zwykle koncentrują się na pojazdach ciężarowych, ale nie pozostają obojętni na łamanie przepisów również przez kierujących osobówkami. Mogą oni zatrzymać kierowcę do kontroli kiedy:

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, a to naruszenie zostało zarejestrowane za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych lub urządzenia rejestrującego;

kierujący rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas kontroli Inspekcja Transportu Drogowego ma prawo:

wylegitymować kierującego, sprawdzić dokumenty,

sprawdzić stan trzeźwości kierującego,

sprawdzić stan techniczny pojazdu.

Ponieważ minister Gajadhur zapowiada zwiększenie liczby kontroli, to i kierowcy aut osobowych, mogą to boleśnie odczuć. Szczególnie, że ITD dysponuje nawet radiowozami z wideorejestratorami. Korzysta między innymi z takich modeli jak:

Ford Focus

Ford Mondeo,

Peugeot Partner,

Volkswagen Passat.