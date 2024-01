Tyle pieniędzy wydajemy na odśnieżanie dróg zimą. Kwota zwala z nóg

Spis treści: 01 Drogowcy byli gotowi na zimę. Zebrali kilkaset ton soli

02 Drogowcy wydali na odśnieżanie już 200 mln złotych

03 Jak drogowcy pracują zimą? Kierowcy są dostępni 24/7

Każdego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do zimy z dużym wyprzedzeniem. Często już w okresie jesiennym GDDKiA szykuje do pracy tysiące pługów i gromadzi ogromne zapasy soli. W tym roku gotowość do walki z żywiołem służby porządkowe zgłosiły w połowie października, a miesiąc później pierwsze pojazdy ZUD (zimowego utrzymania dróg) wyjechały na ulice.

Drogowcy byli gotowi na zimę. Zebrali kilkaset ton soli

Kiedy 17 listopada na drogi spadł pierwszy śnieg, w magazynach GDDKiA czekało ponad 460 ton soli drogowej. Jak podkreślają drogowcy, to ok. 144 proc. średniego zużycia z ostatnich 10 lat. Do dyspozycji służb przygotowano także 2,6 tys. ton chlorku wapnia czy 26 tys. ton materiałów uszorstniających.

