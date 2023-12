Tunel na Zakopiance zostanie zamknięty. Kierowców czekają utrudnienia

Spis treści: 01 Jutro tunel na Zakopiance zostanie zamknięty

Jutro tunel na Zakopiance zostanie zamknięty

Tunel na Zakopiance jest częścią drogi ekspresowej S7 i jednocześnie wchodzi w skład Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Zgodnie z przepisami, dla tuneli na tego rodzaju trasach konieczne jest przeprowadzanie co roku ćwiczeń służb ratunkowych. I to właśnie z tego powodu dojdzie do zamknięcia tunelu.

W ćwiczeniach wezmą udział strażacy, służby medyczne, a także pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W czasie ćwiczeń ma zostać m.in. sprawdzona koordynacja działań różnych służb.

Zamknięty tunel na Zakopiance. Wyznaczono objazdy

Z racji prowadzonych ćwiczeń, kierowcy podróżujący Zakopianką, muszą spodziewać się jutro utrudnień. Jak poinformowała GDDKiA, tunel będzie zamknięty od godziny 10:00 do 14:00. W tym czasie trzeba będzie korzystać z wyznaczonych objazdów. Kierowcy jadący w kierunku Rabki na węźle Lubień zjadą na drogę wojewódzką nr 968 prowadzącą do Mszany Dolnej. Tam skręcą w prawo, na drogę krajową nr 28, którą dojadą do węzła Skomielna Biała i drogi ekspresowej S7. Z kolei auta zmierzające w stronę Krakowa na węźle Skomielna Biała mają zjechać na DK28, w kierunku Mszany Dolnej, a potem skręcić w lewo na drodze wojewódzkiej nr 968, którą dojadą do węzła Lubień.

Tunel na Zakopiance został otwarty przeszło rok temu

Otwarty w listopadzie zeszłego roku, liczący 2,06 km długości tunel na Zakopiance posiada dwie nawy, a każda z nich ma dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy. Dodatkowo w każdej nawie znajduje się 3-metrowy pas awaryjny. Wysokość tunelu wynosi natomiast 4,7 m. Warto także przypomnieć, że obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 100 km/h, a cały odcinek objęty jest nadzorem odcinkowego pomiaru prędkości.

W tunelu działa monitoring, na który składa się 26 kamer obrotowych, 30 kamer stałopozycyjnych i 114 kamer do wideodetekcji. Te ostatnie rejestrują obraz poprzez dwa obiektywy: obrazu widzialnego i termowizyjnego. Zadaniem systemu jest wykrywanie wszelkiego rodzaju nietypowych zachowań, jak np. jazda pod prąd czy zatrzymanie się samochodu, a następnie alarmowanie operatora. Centrum monitorowania tunelu pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

W czasie drążenia tunelu nie obyło się bez problemów

Drążenie tunelu rozpoczęło się na początku marca 2017 roku, w Naprawie, od prawego, północnego korytarza. Prace prowadzone były 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Nie było przerw i postojów, a to wiązało się z występowaniem na górze naprężeń i odkształceń, które na bieżąco monitorowali eksperci. Na bieżąco również wykonywano obudowę wstępną, w tym spryskiwanie betonem ścian i przodków, by nie osypywał się materiał skalny.

W czasie prac pojawiły się jednak pewne problemy. Największym z nich było wielkie osuwisko, które uaktywniło się przy lewym korytarzu od strony południowej. Wtedy konieczne było czasowe wstrzymanie prac od tej strony. Konieczne było zabezpieczanie osuwiska betonowymi palami i przystąpiono do dalszego drążenia tunelu metodą podstropową, pod budynkiem wentylatorni. Ostatecznie prawa nitka tunelu została przebita w październiku 2019 roku. Drążone od północnej i południowej strony fragmenty lewego korytarza zostały połączone w kwietniu 2020 roku.