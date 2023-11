Tunel na Zakopiance ma już rok. Ktoś za jego przejechanie zapłacił 2500 zł

Spis treści: 01 Tunel na Zakopiance ma już rok. Dziwnych zachowań nie brakowało

02 Ile wynoszą mandaty za przekroczenie prędkości w tunelu?

03 Czego nie wolno robić w tunelu?

04 Mandaty za nieprawidłową jazdę w tunelu

Tunel wybudowano w ciągi Zakopianki, czyli trasy łączącej Kraków i Zakopane, którą pokonują wszyscy kierowcy wybierający się do stolicy Tatr. Nic więc dziwnego, że największe natężenie ruchu w tunelu odnotowano w wakacje. Tylko pomiędzy 14 a 20 sierpnia tunelem w obie strony przejechało 212 701 pojazdów. Natomiast cały sierpień zamknął się wynikiem 845 447 samochodów.

Tunel pod Luboniem Małym składa się z dwóch niezależnych naw, a jego budowa trwała 5 lat i siedem miesięcy, o niemal rok dłużej niż pierwotnie planowano i kosztowała miliard zł. Obie nitki tunelu są połączone dziesięcioma przejściami ewakuacyjnymi, rozmieszczonymi co 172,5 m. Pomiędzy komorami istnieje także przejazd awaryjny o szerokości 3,5 m i jest on przeznaczony dla służb ratunkowych.

Tunel objęty jest monitoringiem. Składa się on z 26 kamer obrotowych, 30 kamer stałopozycyjnych i 114 kamer do wideodetekcji. Te ostatnie, rejestrują obraz poprzez dwa obiektywy: obrazu widzialnego i obrazu termowizyjnego. Monitoring natychmiast automatycznie wykrywa wszystkie nietypowe zachowania, jak np. jazd pod prąd, czy zatrzymanie się samochodu i alarmuje operatora. Warto dodać, ze centrum monitorowania tunelu pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Nietypowych zachowań nie brakowało szczególnie w pierwszych miesiącach po otwarciu tunelu. Kierowcy np. chętnie zatrzymywali się, by zrobić sobie zdjęcie, zdarzyło się, że do tunelu wjechał rowerzysta. Liczba zdarzeń spadła, gdy okazało się, że każdy taki przypadek kończy się mandatem.

Tunel jest również objęty odcinkowym pomiarem prędkości. O ile na ekspresowej Zakopiance obowiązuje ograniczenie do 120 km/h, to w tunelu dopuszczalna prędkość wynosi 100 km/h. Nie brakuje kierowców, którzy o tym zapominają.

Do końca października odnotowano 27 tys. 332 przekroczeń dozwolonej prędkości. To dużo, ale jednocześnie mniej niż 0,4 proc. wszystkich pojazdów, które pokonały tunel. Zdecydowana większość naruszeń prędkości - ok. 80 proc. to przekroczenia o maksymalnie 20 km/h. Rekordzista jechał tunelem 201 km/h.

Aktualny taryfikator mandatów za zbyt "ciężką nogę" oraz lekceważenie ograniczenia prędkości to bolesna dla portfela kierowcy lekcja. Już za przekroczenie limitu do 10 km/h siedzącemu za kierownicą grozi 50 zł kary. W przypadku przekroczenia prędkości o 30 km/h wysokość mandatu to już 400 zł. Najwyższe mandaty za przekroczenie prędkości są za:

przekroczenie prędkości o 31-40 km/h : 800 zł (lub 1600 zł w przypadku recydywy, czyli popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat);

: 800 zł (lub 1600 zł w przypadku recydywy, czyli popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat); przekroczenie prędkości o 41-50 km/h : 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy jw.);

: 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy jw.); przekroczenie prędkości o 51-60 km/h : 1500 zł (3000 zł w przypadku recydywy);

: 1500 zł (3000 zł w przypadku recydywy); przekroczenie prędkości o 61-70 km/h: 2000 zł (4000 zł w przypadku recydywy).

Najwyższy mandat za przekroczenie prędkości dotyczy sytuacji, kiedy kierowca lekceważy ograniczenia prędkości o ponad 70 km/h. Tu mandat to 2500 zł. Oczywiście w przypadku recydywy i popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat mandat to 5000 zł.

Warto przypomnieć, jakie zasady panują w tunelach. Jest to ważne nie tylko z uwagi na możliwy mandat, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Każda nawet drobna stłuczka może być groźna, jeśli dojdzie do niej w takim miejscu.

Podczas jazdy w tunelu zabrania się:

zatrzymywania

cofania

zawracania

Ponadto kierowcy w tunelu takim jak na Zakopiance (czyli znajdującym się poza obszarem zabudowanym i mającym ponad 500 m długości), muszą zachować minimalny odstęp:

50 m od kolejnego samochodu, jeśli prowadzi się autobus lub pojazd o DMC nieprzekraczającej 3,5 t;

80 m, jeśli jedzie się pojazdem o specyfikacji innej niż wymieniona powyżej.

Z kolei przepisy nie wymagają, aby podczas przejazdu przez tunel używać świateł mijania - wystarczą te do jazdy dziennej. Zdecydowanie jednak odradzamy taką jazdę - przy światłach dziennych tył naszego samochodu nie jest w żaden sposób oświetlony, przez co inni kierujący zauważą nas później, niż by mogli.

GDDKiA przypomina, że każdy przypadek łamania przepisów w tunelu jest zgłaszany policji i kierujący muszą liczyć się z otrzymaniem kary za swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Taryfikator przewiduje następujące mandaty: