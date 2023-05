System eliminacji rowerzystów z dróg ekspresowych. Trochę brutalny, ale działa

Spis treści: 01 Rowerzysta na drodze ekspresowej wyeliminowany

02 Jesteś pełnoletni? Możesz wsiadać na rower i jechać

03 Mandaty dla rowerzystów sięgają 2500 zł

W naszym serwisie już kilkukrotnie informowaliśmy o takich przypadkach. A to ktoś jechał na komunię rowerem, który miał wręczyć na prezent, a do śpieszył się do dziewczyny, a to wybrał się na wakacje. Wszystkie te przypadki łączy to, że rowerzyści poruszali się drogami szybkiego ruchu - ekspresowymi lub autostradami, czego im robić absolutnie nie wolno. Rowerowa wycieczka łamała wszelkie przepisy, jakie można było złamać

Rowerzysta na drodze ekspresowej wyeliminowany

O wszystkich takich zdarzeniach kierowcy informują policjantów, którzy następnie muszą zlokalizować niebezpiecznego rowerzystę, ukarać go mandatem i w różny sposób usunąć z drogi. Czasem polega to na eskortowaniu delikwenta do najbliższego zjazdu.

Co jednak zrobić, gdy policjantów nie ma na miejscu, ale są pracownicy służby drogowej? Oni również potrafią wziąć sprawy we własne ręce, co dokumentuje poniższe wideo, które zastało zarejestrowane na drodze S10 pod Bydgoszczą.

Wideo youtube

Po komentarzach pod filmem można wnioskować, że akcja bardzo spodobała się internautom. Podkreślali oni, że "nie każdy bohater nosi pelerynę, czasem pomarańczową kamizelkę", a dzielny pracownik może i nie był przesadnie delikatny, za to kosztem kilku siniaków uratował rowerzyście życie... Pijany jechał autostradą na rowerze. Powód powalił policjantów na kolana

Jesteś pełnoletni? Możesz wsiadać na rower i jechać

Polskie prawodawstwo rowerowe nie jest doskonałe. O ile dzieci w wieku do 10 lat mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod opieką, a starsze do samodzielnej jazdy potrzebują karty rowerowej (a jej uzyskanie wiąże się ze zdaniem egzaminu), o tyle pełnoletni rowerzyści nie muszą się wykazywać żadną znajomością przepisów ruchu drogowego. Innymi słowy, mogą po prostu wsiąść na rower i jechać. Rowerzyści nie mają również obowiązku wykupienia OC, a rowery nie są żaden sposób rejestrowane, by umożliwić ich identyfikację.

Mandaty dla rowerzystów sięgają 2500 zł

Tymczasem rowerzystów obowiązuje szereg przepisów, za których nieprzestrzeganie grozić mogą naprawdę wysokie mandaty. W skrajnym przypadku może to być nawet 2500 zł, na tyle taryfikator wycenia np. na wjazd na przejazd kolejowy, zanim zapory nie podniosą się do pionu.

