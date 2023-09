W związku z remontem, jaki zaplanował zarządca drogi krajowej nr 7, konieczna będzie zmiana organizacji ruchu na jednym z fragmentów popularnej Zakopianki.

Zakopianka. Zwężenie do jednego pasa

Na odcinku w miejscowości Libertów jezdnia w kierunku Myślenic zostanie zwężona do jednego pasa. Oznacza to znaczące utrudnienia, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu. Kierowcy muszą liczyć się z dłuższym czasem przejazdu.



Czas trwania remontu Zakopianki i ograniczenia

Jak informuje RMF24, prace remontowe potrwają od 18 do 27 września. W miejscu prowadzenia prac obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Dodatkowo, prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6 do 14. Po godzinie 14 oraz w weekendy ruch będzie przywracany na obu pasach.

Przyczyna remontu Zakopianki

Głównym powodem remontu, jak podaje RMF24, jest konieczność naprawy muru oporowego. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżujących tą trasą.Wymieniona zostanie balustrada, uszczelnione zostaną rysy i pęknięcia. W trakcie prac usunięty zostanie skorodowany beton, a całość zabezpieczona powłoką antykorozyjną.

Oczekiwane utrudnienia

Zwężenie jezdni do jednego pasa oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h z pewnością wpłyną na komfort podróżowania Zakopianką. Kierowcy muszą być przygotowani na możliwe korki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Warto również zwrócić uwagę na godziny, w których prace będą prowadzone i dostosować do nich swój plan podróży.