Rozróba na parkingu. Za kierownicą 13-latek. Kto dostanie mandat?

Daewoo Matiz uderzył w dwa zaparkowane auta. Za kierownicą 13-latek

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednym z parkingów w Wałbrzychu doszło do kolizji. Na miejscu okazało się, że sprawcą zdarzenia jest kierujący Daewoo Matizem. Wycofał on z miejsca parkingowego, a następnie z impetem ruszył do przodu. W efekcie uderzył w stojącą Toyotę. Japońskie auto natomiast zostało popchnięte w stronę stojącego obok Volkswagena.

Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, musieli mocno się zdziwić, kiedy zobaczyli kierowcę odpowiedzialnego za to zdarzenie. Nie okazał on im ani prawa jazdy, ani dowodu, a... legitymację ze szkoły podstawowej. Jak się okazało, chłopiec skończył dopiero 13 lat.



Zapewne niektórym przez głowę przeszła teraz myśl w stylu "do czego ta dzisiejsza młodzież jest zdolna". Nie mamy tutaj jednak do czynienia z przypadkiem zbuntowanego nastolatka, który sam wziął sobie kluczyki, żeby się przejechać. Jak się okazało, auto udostępniła mu... 83-letnia sąsiadka.

Zdjęcie Przybyłym na miejsce policjantom sprawca okazał legitymację szkolną. / Policja

Sąsiadka dostała mandat. Sprawą 13-latka zajmie się sąd

Za udostępnienie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania kobieta została ukarana mandatem w wysokości 300 złotych. Z racji, że doszło do kolizji, policjanci sporządzili dokumentację ze zdarzenia. Ta zaś zostanie przekazana do sądu rodzinnego w związku ze spowodowaniem przez 13-latka zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci apelują, by każdy, kto widzi, że za kierownicę wsiada dziecko lub osoba, która z pewnością nie ma do tego uprawnień, reagował dzwoniąc na policję. Amatorzy jazdy bez uprawnień muszą mieć świadomość, że nie ma społecznego przyzwolenia na tego typu zachowania.

