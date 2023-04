Przeszedł na czerwonym świetle, dostał czterocyfrowy mandat. Sroga nauczka

Pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego, który musi polegać głownie na zdrowym rozsądku, rozwadze i ostrożności. Ważne jest zatem, by znał przepisy ruchu drogowego i się do nich stosował. Niestety wciąż nie brakuje osób, które za nic sobie mają prawo i swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem doprowadzają do ryzykownych sytuacji.

Wszedł na przejście na czerwonym świetle

Przykładem niech będzie niedawne zdarzenie z Ciechanowic, gdzie policjanci zauważyli pieszego, który postanowił przejść przez pasy na czerwonym świetle. Swoim beztroskim zachowaniem nie tylko zmusił kierowcę pojazdu do gwałtownego hamowania, ale także spowodował niebezpieczną sytuację - zarówno dla siebie, jak i kierującego samochodem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci ukarali 28-latka mandatem w wysokości 1100 zł.

O tym należy pamiętać na przejściu dla pieszych

Policja przypomina, że obowiązkiem pieszych jest stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Ponadto, zgodnie z art. 14. Prawa o ruchu drogowym pieszemu zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:



- bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

- spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.



Funkcjonariusze apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych. Ryzykowne zachowania, pośpiech i roztargnienie na drodze nie raz już doprowadziły do tragedii.

