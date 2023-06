Spis treści: 01 Sportowe auta zajęły kopertę. Przyjechała nimi jedna osoba

Służby i władze dużych miast ciągle zwracają uwagę kierowcom, którzy nagminnie wpraszają się na niebieskie koperty. Jeżeli nie mamy karty upoważniającej nas do parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych, szybko o nich zapomnijmy - nawet, jeśli potrzebujesz się zatrzymać tylko "na chwilę". Miejsca te powstały po to, by osobom z trudnościami wsiadało i wysiadało się wygodniej, a nie by zamożni mieli gdzie parkować swoje sportowe auta.

Sportowe auta zajęły kopertę. Przyjechała nimi jedna osoba

W trakcie służby wrocławski patrol Straży Miejskiej natknął się na "kopertowy duet". W samym centrum miasta, na dużej niebieskiej kopercie, zaparkowane było niebieskie Lamborghini Aventador i białe BMW M6 Cabrio. Na miejsce została wysłana laweta, jednak właściciel był od niej szybszy.

Co ciekawe, obydwoma samochodami przyjechała ta sama osoba.

Nasz patrol przetarł oczy ze zdziwienia, kiedy na miejscu dla niepełnosprawnych zobaczył dwa samochody bez uprawnień (...) Okazało się, że i Lamborghini i BMW zaparkowane zostały przez tę samą osobę. (...) Jak skomentować powyższą sytuację? Na razie brak nam słów czytamy pod wpisem Straży Miejskiej