Najlepsza trasa do Kołobrzegu

Wybór optymalnej drogi do Kołobrzegu zależy przede wszystkim od punktu startowego oraz indywidualnych preferencji kierowcy. Ważną arterią jest tak zwana Trasa Kaszubska czyli droga ekspresowa S6, który znacząco usprawnia ruch na linii wschód-zachód wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Warto zwrócić uwagę na niedawno oddany do użytku fragment wjazdu do Kołobrzegu od strony S6. Ten 1,5-kilometrowy odcinek to dwujezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyśpieszonym) z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.