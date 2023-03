Policja przeprowadziła akcję PiS. Pod lupą kierowcy oraz piesi 

Ponad 160 policjantów wzięło udział w kolejnej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej "Patrz i Słuchaj". W jej trakcie funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na to, czy kierowcy i piesi stosują się do przepisów zakazujących korzystania z telefonów podczas jazdy, na przejściach dla pieszych, torowiskach czy drogach dla rowerów.

Korzystanie z telefonu wpływa na reakcje

Podczas działań mundurowi przypominali uczestnikom ruchu, że korzystanie z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy wpływa na szybkość reakcji za kierownicą. To przekłada się między innymi na długość drogi hamowania, czy możliwość zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami.

Funkcjonariusze zwracali również uwagę na to, że wybieranie numeru telefonu, czy pisanie nawet krótkich wiadomości tekstowych, powoduje oderwanie wzroku od drogi. Podczas tych kilku sekund nieuwagi może dojść do niebezpiecznej sytuacji, a my nie będziemy mieli czasu na reakcję.

Pod okiem policjantów także piesi

Była to również okazja do tego, aby przypomnieć pieszym, że ich także obowiązuje zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko czy przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji.

Tylko wczoraj policjanci ujawnili 120 kierowców, którzy korzystali podczas jazdy z telefonów wymagających trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Natomiast 40 pieszych popełniło wykroczenia korzystając z telefonów, czy innych urządzeń elektronicznych, podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejścia, torowiska czy drogi dla rowerów.

Zdjęcie Ponad 160 policjantów wzięło udział w nowej akcji / Policja

Jaki mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy?

Przypominamy, że od 17 września 2022 r. obowiązuje zaostrzony taryfikator mandatów i punktów karnych. Jedną ze zmian są kary za korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy.

Jeszcze do niedawna kierowcy poruszający się po polskich drogach płacili 200 złotych mandatu za takie wykroczenie.

W nowym taryfikatorze stawka za wykroczenie związane z telefonem komórkowym podskoczyła do 500 zł. Przy okazji mocno wzrosła liczba punktów za popełnienie takiego wykroczenia. Jeszcze do września ubiegłego roku naliczano 5 punktów karnych, ale według nowego taryfikatora grozi za to aż 12 punktów karnych.

