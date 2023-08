Polacy kontra przejazdy kolejowe. Zachowują się, jakby byli nieśmiertelni

Gdyby nie nagrania i internet, nikt by nie uwierzył w to, co Polacy wyrabiają na przejazdach kolejowych. Rzeczy, do których ludzie są zdolni dla zaoszczędzenia kilku sekund, po prostu nie mieszczą się w głowie. Niektórzy ryzykują kalectwem, inni świadomie stawiają na szali życie, a wszystko po to, by dotrzeć wcześniej do domu. Te filmy ciężko się ogląda.

Zdjęcie Polacy ryzykują życiem na przejazdach kolejowych. Nikt nie wie, dlaczego/East News/YouTube StopCham /