Piesza potrącona na przejściu. Nagranie mrozi krew w żyłach

Spis treści: 01 Kierowca Skody potrącił kobietę na pasach

02 Kierowca stracił prawo jazdy

03 Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność na drodze

Do wypadku doszło na jednym ze skrzyżowań w centrum Garwolina. Uderzył pięścią w dach samochodu. Mógł przy tym zginąć

Kierowca Skody potrącił kobietę na pasach

Kierowca Skody, który skręcał w lewo, nie zatrzymał się na przejściu dla pieszych i potrącił 42-latkę. Kobieta przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych, dodatkowo na zielonym świetle. Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane przez policję.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piesza potrącona na pasach w centrum Garwolina Policja

Kobieta nie miała żadnych szans na ucieczkę, była już blisko chodnika, a auto nadjechało z tyłu. Samochód zaczepił o jej nogę i wyrzucił ją w powietrze.

Piesza trafiła do szpitala, na szczęście po badaniach okazało się, że odniesione obrażenia nie są poważne. To może dziwić, biorąc pod uwagę, jak poważnie wyglądało potrącenie. W efekcie całe zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję, a nie wypadek.

Reklama

Kierowca stracił prawo jazdy

Skodą kierował 23-letni mężczyzna. Za naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze policjanci już zatrzymali mu prawo jazdy. To jednak nie koniec konsekwencji, jakie poniesie, czeka go także rozprawa w sądzie.

Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność na drodze

Sytuacja ta pokazuje, jak ważne jest zachowanie ostrożności na drogach. Szczególnie ważne jest to dla kierowców, ponieważ w starciu z pieszymi ci drudzy są na przegranej pozycji. Z tego względu kierujący powinni dostosowywać swoją prędkość do natężenia ruchu oraz panujących warunków pogodowych. Zwłaszcza powinni oni uważać właśnie w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań, by, tak jak w tym przypadku, nie skończyło się potrąceniem pieszego.

***