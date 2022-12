Ogłoszono przetarg na ostatni odcinek drogi S19. Gdzie powstanie?

Koniec zwężeń na A1. Wreszcie pojedziemy 3 pasami ruchu

Nowy odcinek obejmuje trasę pomiędzy miejscowościami Lutcza oraz Domaradz. Przetarg na jego budowę został ogłoszony już po raz trzeci, ponieważ w poprzednich postępowaniach wszystkie oferty przekroczyły kosztorys GDDKiA.

S19 Lutcza - Domaradz. Zakres prac

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych oraz przejście górne dla zwierząt. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Zdjęcie Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia / GDDKiA

GDDKiA zakłada, że prace projektowe i roboty budowlane dla węzła drogowego Domaradz zostaną ukończone w ciągu 35 miesięcy, natomiast całe zadanie w ciągu 53 miesięcy od daty podpisania umowy.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

