Niezwykłe auto na ulicach polskiego miasta. Takich kontroli jeszcze nie było

Rozwój technologii i stref płatnego parkowania sprawia, że teraz nie tylko strażnicy miejscy pilnują, czy kierowcy opłacili miejsce parkingowe. Teraz do tego celu wiele miast wykorzystuje również samochody ze specjalnymi urządzeniami skanującymi, połączone z systemem parkomatów. Jeśli auto wykryje, że postój nie jest opłacony, kierowcy powinni spodziewać się wezwania do zapłaty. W przypadku Forda krążącego ostatnio po Poznaniu również chodzi o respektowanie prawa, ale nie chodzi tutaj o kierowców.

Specjalny samochód na ulicach Poznania

Specjalny samochód wyposażony w kamerę 360 stopni oraz układ geopozycjonowania przeskanował ok. 330 km najważniejszych ulic na terenie Poznania. Wskutek tego działania powstała chmura punktów 3D, która umożliwia odwzorowanie ulicy. Jest to podobne rozwiązanie do tego, z którego korzysta Google. W tym przypadku jednak zebrane dane posłużą do ustalenia, w których miejscach znajdują się różnego rodzaju, jak to określa poznański urząd miasta, "nośniki reklamowe", a także określenia ich liczby. Dzięki temu łatwiejsze ma być późniejsze egzekwowanie przepisów uchwały krajobrazowej.

"Wiedza o lokalizacji reklam pomoże pracownikom urzędu w egzekwowaniu przepisów uchwały, w tym nakładaniu kar na podmioty zarządzające nośnikami niezgodnymi z obowiązującym prawem" - informuje poznański urząd miasta. Zgodnie z przyjętymi przez Poznań przepisami firmy reklamowe i przedsiębiorcy mają rok na dostosowanie się do nowych przepisów. Czas ten upływa 5 sierpnia, co oznacza, że pozostało im jeszcze osiem miesięcy.

Zdjęcie Zebrane dane mają pozwolić na łatwiejsze egzekwowanie przepisów uchwały krajobrazowej w przyszłości. / poznan.pl /

Uchwała krajobrazowa dzieli Poznań na cztery obszary

Uchwała krajobrazowa dzieli stolicę Wielkopolski na cztery obszary. Pierwszy, staromiejski, obejmuje Stary Rynek i okolice, a także Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum oraz historycznych dzielnic miasta. Obejmuje on centrum, dzielnice Łazarz, Jeżyce, Wilda, Grunwald, a także część Starych Wingrad, Sołacza, Łęg Dębińskich oraz osiedla Główna. W kolejny obszar, nazwany zurbanizowanym, miejskie władze wliczają pozostałe osiedla mieszkaniowe i tereny, na których dominują usługi i przemysł. W ramach uchwały wyróżniono również obszar przyrodniczy, który "wpisuje się w klinowo-pierścieniowy system zieleni". Dla każdego z wymienionych obszarów wyznaczono różne zasady sytuowania reklam, malej architektury i ogrodzeń. Nie ma natomiast różnicy, jeśli chodzi o dostosowanie nośników i innych elementów do zapisów uchwały. To 12 miesięcy od dnia wejścia w życie dokumentu.