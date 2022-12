Niemal rozjechał matkę z dziećmi na pasach. Spotkała go wysoka kara

Szeryf w Skodzie chciał ukarać kierowcę Forda. Omal nie doszło do tragedii

Nieodpowiednie zachowanie oraz brak właściwej obserwacji drogi, nie raz doprowadziły już do tragedii. Tym razem udało się jej uniknąć, ale tylko o włos.

Śląska policja udostępniła materiał wideo, który trafił do funkcjonariuszy od jednego z kierowców. Chociaż film został nakręcony we wrześniu tego roku, dopiero teraz zdecydowano się go opublikować - wszystko w celu udowodnienia, że dla osób łamiących w sposób rażący przepisy ruchu drogowego nigdy nie było i nie będzie taryfy ulgowej.

Jedynie czujność i zasada ograniczonego zaufania uchroniły kobietę z dwójką małych dzieci od potrącenia przez kierującego Dacią. Policjanci z Zabrza ustalili, że za kierownicą siedział 67-letni mieszkaniec Świętochłowic.

Mężczyzna za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek omijania pojazdów, które zatrzymały się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszej, ukarany został 2500 zł mandatem i 15 punktami.

Omijasz na przejściu? Jesteś potencjalnym zabójcą

Wielu kierowców na drogach z dwoma lub większą liczbą pasów, nie zwraca uwagi na pojazdy znajdujące się na pasach sąsiednich.

Warto pamiętać, że omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jest jednym z najgroźniejszych wykroczeń drogowych. Bardzo często skutkuje śmiercią lub ciężkimi obrażeniami u pieszych.

Niestety, jest to również jedno z najczęstszych popełnianych wykroczeń w Polsce.

