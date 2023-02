Nielegalne wyścigi na ulicach Warszawy. Absurdalne dane ze stolicy

Spis treści: 01 Nielegalne wyścigi na ulicach stolicy, czyli absurd goni absurd

02 Warszawiacy kochają ścigać się po ulicach?

03 Nielegalne wyścigi na ulicach Warszawy. Ciekawe dane, z których nic nie wynika

04 Jakie pytanie, taka odpowiedź, czyli ile słoni uciekło z cyrku?

Zgodnie z najnowszymi informacjami, w Warszawie mamy już więcej samochodów niż mieszkańców. Na niespełna 1,9 mln zamieszkujących stolicę obywateli (dane za GUS na 2021 rok), w Warszawie "zarejestrowanych" jest już blisko 2,01 mln samochodów. Nie dziwi więc, że miasto zdominowane przez pojazdy tonie w motoryzacyjnych rozrywkach. Przynajmniej teoretycznie.



Nielegalne wyścigi na ulicach stolicy, czyli absurd goni absurd

W przypadku danych dotyczących liczby zarejestrowanych pojazdów winnymi zamieszania są tzw. martwe dusze czyli samochody, które istnieją dziś wyłącznie w państwowej bazie danych. W skali kraju to zjawisko obejmuje ponad 9 mln pojazdów

Reklama

Jeśli wierzyć statystykom łatwo też uznać, że Warszawa jest kolebką wszelkiej maści "sportów" motoryzacyjnych w naszym kraju. Tylko w ubiegłym roku na jej ulicach odbyło się ponad 2,7 tys. wyścigów samochodowych. To jednak nic w porównaniu z rokiem 2021, gdy służby porządkowe zanotowały ponad 13 tys. takich "imprez".

Warszawiacy kochają ścigać się po ulicach?

Takie wnioski płyną z odpowiedzi na poselską interpelację Magdaleny Biejat i Adriana Zandberga "w sprawie liczby zgłoszeń nielegalnych wyścigów w stolicy". Parlamentarzyści piszą w niej, że do ich biur poselskich zgłaszają się osoby, które skarżą się na nielegalne wyścigi na warszawskich ulicach.



"Jak donoszą media, w jednym wydarzeniu bierze udział nawet 100 samochodów, natomiast do ich powstrzymania, ze względu na braki kadrowe, są wysyłane 1-2 radiowozy" - czytamy w interpelacji.

Biejat i Zandberg zauważają też, że uczestnicy wyścigów wykorzystują nowe technologie i aplikacje, za pomocą których przekazują sobie informacje również o ruchach Policji, "czyniąc interwencje bezskutecznymi".



Nielegalne wyścigi na ulicach Warszawy. Ciekawe dane, z których nic nie wynika

Do poselskiej interpelacji odniósł się niedawno Maciej Wąsik, czyli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podzielił się przy tym danymi dotyczącymi zgłoszeń jakie wpłynęły do warszawskiego centrum powiadamiania ratunkowego, w których przewijało się słowo "wyścigi". Z tych danych wynika, że w 2021 roku na ulicach stolicy rozegrać się miało:



438 zdarzeń zgłoszonych jako "nielegalne wyścigi",

13 zdarzeń zgłoszonych jako "nielegalny wyścig",

12 623 zdarzeń zgłoszonych jako "wyścig".



W sumie daje to liczbę 13 074 zgłoszeń, czyli - uwaga - przeszło 36 na dobę.



Zdecydowanie spokojniej prezentował się pod tym kątem ubiegły rok. W okresie od 1 stycznia do końca października 2022 roku do centrum powiadamiana ratunkowego zgłoszono:



316 zdarzeń opisanych jako "nielegalne wyścigi",

8 zdarzeń opisanych jako "nielegalny wyścig",



2420 zdarzeń opisanych przez zgłaszającego mianem "wyścigu".



Jakie pytanie, taka odpowiedź, czyli ile słoni uciekło z cyrku?

Niestety informacje płynące z odpowiedzi na poselską interpelację są równie przydatne i wiarygodne, jak te dotyczące ogółu liczby zarejestrowanych w Polsce samochodów. Nie można jednak mieć pretensji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o to, że musi odnosić się do absurdalnie sformułowanych pytań.



Słowo wyścig samo w sobie oznacza, że w zdarzeniu bierze udział co najmniej kilka pojazdów. Problem w tym, że dokładnie tego słowa użyje "11 na 10" osób zgłaszających policji czy straży miejskiej hałasującego pod domem motocyklistę lub kierowcę starego BMW, który - korzystając z opadów śniegu - postanowi odświeżyć swoje umiejętności radzenia sobie z nadsterownością. W samym pytaniu jest jednak inna sprzeczność. Liczba zgłoszeń bez odniesienia do liczby interwencji nie mówi przecież kompletnie nic o skali zjawiska.



Idę o zakład, że gdy z cyrku ucieknie słoń, centrum powiadamiania ratunkowego odbiorze setki telefonów dotyczących gigantycznego zwierza spacerującego sobie beztrosko warszawskimi ulicami. Do poseł Magdaleny Biejat i pana posła Adriana Zandberga mam więc jedno pytanie - czy na podstawie liczby takich zgłoszeń da się ustalić, ile słoni uciekło z cyrku?

***