Nie chciało jej się iść na przejście. Nagranie mrozi krew w żyłach

Na drodze wystarczy krótka chwila nieuwagi, moment roztargnienia by doszło do błędu, który może kosztować nas zdrowie, a nawet życie. Będąc uczestnikami ruchu drogowego bardzo często zapominamy, że oprócz praw, mamy również obowiązki, których bezwzględne przestrzeganie znacząco wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich i może nas uchronić przed tragedią.

Nastolatka wbiegła wprost pod samochód

O swoich obowiązkach zapomniała 12-letnia dziewczynka. Nastolatka, która wracała z lodowiska, wysiadła z autobusu i chciała przejść na drugą stronę jezdni. Nie skorzystała jednak z przejścia dla pieszych, chociaż znajdowało się ono całkiem blisko.

Zamiast tego dziewczynka wybiegła zza odjeżdżającego autobusu wprost przed dostawczą Toyotę prowadzoną przez 50-letnią kobietę. Nie miała ona możliwości uniknięcia potrącenia.

Wypadek wyglądał bardzo poważnie, nastolatka została odrzucona na kilka metrów i wylądowała na poboczu. Dziecko trafiło do szpitala, tam na szczęście okazało się, że nie odniosło poważniejszych obrażeń. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym, co oznacza, że policja nie dopatrzyła się jakiejkolwiek winy kierującej.

Policjanci opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać, jak doszło do potrącenia. Zaapelowali również do rodziców, by codziennym zachowaniem dawali dzieciom przykład, jak prawidłowo zachowywać się na drodze.

Najważniejsze przepisy dotyczące pieszych

Piesi na drodze mają wiele praw, ale równie wiele obowiązków. Poniżej przypominamy najważniejsze z nich:

pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Ponadto pieszemu zabrania się: