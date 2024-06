To bez wątpienia ważna wiadomość dla kierowców podróżujących z województwa śląskiego w kierunku Czech. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach - w nocy z piątku 7 czerwca na sobotę 8 czerwca planowane jest czasowe obustronne wstrzymanie ruchu na autostradzie A1 na odcinku od węzła "Gliwice Sośnica" do granicy Państwa. Ten fragment ma 50 km długości.

Utrudnienia na autostradzie A1. Prace potrwają 30 minut

Utrudnienia potrwają maksymalnie 30 minut i odbywać się będą w późnych godzinach nocnych. W tym czasie na wspomnianym odcinku będą trwały prace związane z realizacją budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Inwestycja zakłada m.in. montaż rygla bramownicy. To właśnie na niej w przyszłości będą zamontowane tablice informacyjne dla kierowców.

Reklama

Projekt ten stanowi kluczową część prac związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) na sieci dróg krajowych. Będzie on wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, pozyskujące informacje m.in. o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą. Pokaże też dane o czasach przejazdu na poszczególnych trasach, informacje o stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne.

Zdjęcie System Zarządzania Ruchem Drogowym docelowo obejmie ponad 1100 km dróg / GDDKiA

Jak zaznacza GDDKiA, dzięki temu drogowcy uzyskają możliwość sprawniejszego monitorowania i zarządzania ruchem. Poprawi się poziom bezpieczeństwa, m.in. dzięki ograniczeniu liczby wypadków, a także zwiększy się też przepustowość dróg oraz poprawi komfort jazdy.

System Zarządzania Ruchem Drogowym obejmie ponad 1100 km dróg

Łączna długość sieci drogowej objętej projektem KSZRD wynosi ok. 1100 km, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski. Ukończenie prac umożliwi zarządzanie ruchem na międzynarodowym szlaku transportowym łączącym Gdańsk z Czechami i Słowacją, prowadzącym przez Warszawę, Łódź i okolice Katowic, z odnogą do Wrocławia. Wśród dróg objętych rozwiązaniem znajdą się m.in. odcinki A2, S7 i S8 w woj. mazowieckim, S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, A1 i A2 w woj. łódzkim, A1, A4, S1 w woj. śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 i A4 w woj. dolnośląskim i opolskim.