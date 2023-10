Na drogi trafią 323 tys. ton soli. Zima już nie zaskoczy drogowców?

Spis treści: 01 GDDKiA gotowe na zimę. Te liczby robią wrażenie

02 323 tys. ton soli trafi na polskie drogi

03 Standardy odśnieżania dróg w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się na nadejście zimy. Dla drogowców oznacza to konieczność utrzymania drożności 18 500 km dróg krajowych, a - z uwzględnieniem dodatkowych jezdni (np. dróg serwisowych) - ponad 21 000 km

GDDKiA gotowe na zimę. Te liczby robią wrażenie

Drogowcy nie mogą sobie pozwolić na żadne przerwy. Odśnieżanie dróg realizowane jest w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Co do zasady usługi te wykonują firmy zewnętrzne wyłaniane na drodze przetargów, ale poszczególne oddziały GDDKiA dysponują też własnym sprzętem pokroju pługopiaskarek czy ciężkich pługów wirnikowych. Te wyjeżdżają na drogi, gdy warunki robią się naprawdę trudne.



Reklama

Przykładowo GDDKiA w Olsztynie posiada na stanie osiem "zabytkowych" pługów wirnikowych Ził. W większości są to modele ZIŁ D210 wyprodukowane w latach 1972-1982. Wozy, które przeszły modernizację techniczną (zamiast oryginalnych jednostek napędowych pod maską znajdziemy wysokoprężne silniki znane z ciężarówek Jelcz) utrzymywane są w nienagannym stanie technicznym i trafiają na drogi, gdy sytuacja robi się naprawdę ciężka.



"Ciężkie" pługi wirnikowe, zamontowane np. na podwoziach radzieckich Ziłów, są stanie wyrzucać zalegający śnieg na odległość nawet 35 metrów z wydajnością do tysiąca ton na godzinę. Liczby robią wrażenie, ale w rzeczywistości - przez godzinę pojedynczy pojazd może oczyścić ze śniegu zaledwie 1,5 km drogi, a - w wyjątkowo niesprzyjających warunkach - do 600 metrów.



323 tys. ton soli trafi na polskie drogi

Zapewnienie zimowej drożności dróg to gigantyczne zadanie logistyczne. GDDKiA zakłada, że w nadchodzących miesiącach na polskie drogi trafić może:

323 tys. ton soli drogowej,

2,6 tys. ton chlorku wapnia,

26 tys. ton materiałów uszorstniających (np. piasek).

Takie prognozy wynikają ze średniego zużycia soli z ostatnich 10 lat. Sama sól magazynowana będzie w 283 magazynach zwanych też kopułami Fitzpatricka. Wybudowane na betonowych podstawach kopuły to lekkie i tanie konstrukcje. Mają one najczęściej 30 m średnicy i 15 m wysokości. Największe, którymi dysponuje GDDKiA, mają nawet 41 m średnicy i 18 m wysokości, można w nich przechowywać do 7 tys. ton soli. Takie rozmiary umożliwiają swobodne operowanie wewnątrz dużym ładowarkom, a także samochodom ciężarowym.



Standardy odśnieżania dróg w Polsce

W sezonie 2023/2024 poszczególne odcinku sieć dróg krajowych i autostrad w Polsce mają być utrzymywane w następujących standardach (w tym roku brak jest standardu IV):



Standard I - około 5,4 tys. km

Oznacza, że jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować na niej warstwa zajeżdżonego śniegu . Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.



- około 5,4 tys. km Oznacza, że jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości . Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz. Standard II - około 11,4 tys. km

Oznacza, że jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.



- około 11,4 tys. km Oznacza, że jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz. Standard III - około 1,6 tys. km

Oznacza że jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a tzw. śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

- około 1,6 tys. km Oznacza że jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a tzw. śliskość zimowa Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu. Standard V - około 2,9 tys. km

Oznacza że jezdnia jest odśnieżona w miejscach zasp (co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.



GDDKiA przypomina, że o warunkach panujących na danym odcinku dowiedzieć się można chociażby na strony internetowej drogi.gddkia.gov.pl. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.