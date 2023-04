Na autostradzie A1 urodziło się dziecko. Pomogło ITD i kierowca ciężarówki

Według lekarzy dziecko miało urodzić się 11 kwietnia. Jeszcze przedwczoraj lekarz zapewniał panią Magdę, że święta spędzi w domu. Jej mąż, pan Rafał, w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim przyznał, że w piątek jak zwykle rano spokojnie pojechał do pracy.

Kilka godzin później jego partnerka zadzwoniła z informacją, że zaczął boleć ją brzuch. Wrócił do domu, spakował żonę i razem z dwoma synami oraz mamą pana Rafała ruszyli w podróż do Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim.



Wyruszyli w piątkę, do celu dotarli w szóstkę

Mniej więcej na wysokości Swarożyna, musieli się zatrzymać. U pani Magdy rozpoczęła się akcja porodowa. Na szczęście mama pana Rafała jest położną pracującą w starogardzkim szpitalu. Odebrała poród na tylnej kanapie auta. Maksymilian urodził się około 9:20.

W punkcie kontrolnym, na którym zatrzymała się szczęśliwa rodzina, służbę pełnili funkcjonariusze Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Poinformowani o wyjątkowej sytuacji kierowali ruchem, by karetka mogła szybko i bezkolizyjnie dotrzeć do noworodka. Jak piszą inspektorzy, wsparcia udzielił też jeden z kierowców ciężarówek, przekazując rodzicom koc niezbędny do utrzymania komfortu cieplnego matki i noworodka.



Matka wraz z nowonarodzonym dzieckiem dotarli szczęśliwie do szpitala i czują się dobrze.



