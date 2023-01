Kolejne potrącenie na przejściu dla pieszych. Policja publikuje film ku przestrodze

Kamera nagrała czołowe zderzenie pojazdu nauki jazdy. To nie kursant zawinił

Policjanci ruchu drogowego zostali wezwani na miejsce potrącenia, do którego doszło na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Kossaka i Gdańskiej w Lęborku.

Kierujący audi 19-latek nie zachował szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania do przejścia i potrącił wchodzącą na pasy 14-latkę, która z kolei nie upewniła się czy może bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. Na szczęście piesza nie odniosła obrażeń.

Badanie alkotestem wykazało, że 19-latek był trzeźwy. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2500 zł i 15 punktów karnych, a 14-latkę uświadomili o konsekwencjach braku ostrożności.

Nagranie ku przestrodze

Policja opublikowała na swojej stronie internetowej film ze zdarzenia.

Przy okazji funkcjonariusze przypominają, że to piesi w przypadku kolizji z samochodem są najbardziej narażeni na poważne obrażenia. Ich nie chronią poduszki powietrzne ani karoseria. Skutki zderzenia z pojazdem mogą być katastrofalne.

Warto mieć także na uwadze, że znak D-6 jest nie tylko informacją dla kierowcy o tym, że zbliża się do przejścia. Zobowiązuje on także do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności. Szczególnie czujnym należy być przy przejściach dla pieszych, które są słabo oświetlone lub znajdują się w obrębie skrzyżowania dróg.

Pieszy też musi uważać

Pieszym z kolei zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Za każdym razem przed wejściem na pasy należy upewnić się czy można to zrobić bezpiecznie. Zabronione jest również korzystanie z telefonu bądź innego urządzenia elektronicznego w sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni.

