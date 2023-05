Spis treści: 01 Kierowcy zawracali w korytarzu życia. Strażacy musieli hamować

02 Jechali na "czołówkę" z wozem strażackim

03 Korytarz życia to obowiązek kierowców

Do sytuacji doszło na drodze krajowej nr 7 za Łomiankami. Wypadek, w którym brały udział trzy samochody osobowe, sparaliżował ruch na dwupasmowej jezdni w kierunku Płońska na długi czas. W pół godziny od badania "przejechał" 140 km. Policja nie dała się nabrać

Jakby tego było mało, do sytuacji doszło w godzinach porannych i to w środku tygodnia. Wszyscy się śpieszyli i byli zdenerwowani, a niektórzy także bardzo zdesperowani, by do pracy dotrzeć jak najprędzej. Chcąc wydostać się z zakorkowanej ulicy, nieliczni kierowcy zawracali w korytarzu życia w poszukiwaniu wyjścia... jadąc na "czołówkę" z wozem strażackim.

Kierowcy zawracali w korytarzu życia. Strażacy musieli hamować

Do wypadku trzech samochodów osobowych interweniowali m.in. strażacy z OSP w Łomiankach, którzy mieli tą “przyjemność", że pędząc do zdarzenia korytarzem życia, spotkali się z kilkoma samochodami jadącymi prosto na nich. Bulwersujące nagranie, uchwycone przez wideorejestrator strażaków, pojawiło się w internecie.

Reklama

Wideo youtube

Jechali na "czołówkę" z wozem strażackim

Kierowcy jak małe owieczki, poszli za tłumem. Gdy pierwsze samochody zaczęły zawracać przez korytarz życia, szybko znaleźli się kolejni śmiałkowie. Strażacy pędzący na miejsce zdarzenia, co najmniej kilka razy byli zmuszeni mocno zahamować, by nie zderzyć się z nadjeżdżającymi w ich stronę autami. Film uchwycony przez ratowników został wyciszony, ale można się domyślić, że strażacy - mówiąc łagodnie - nie byli zadowoleni z postawy kierowców.

Korytarz życia to obowiązek kierowców

Tworzenie korytarzy życia pozwala służbom ratunkowym znacząco szybciej dojechać na miejsce wypadku, a to właśnie wtedy liczy się każda sekunda. Utworzenie korytarza ratunkowego jest obowiązkowe na drogach, które posiadają co najmniej dwa pasy ruchu - powinien zawsze powstawać pomiędzy skrajnie lewym pasem ruchu a pasem sąsiednim. Poruszać się korytarzem mogą i powinny wyłącznie pojazdy uprzywilejowane, jadące w kierunku wypadku. Za nieutworzenie korytarza życia lub wjazd na niego grozi mandat, punkty karne, a nawet utrata prawa jazdy

***