Jeszcze nie zdążył zrobić prawa jazdy, a już by je stracił

Prawo jazdy zdawał 17 razy. Stracił je, bo jechał za szybko

Policjanci z wydziału ruchu drogowego krośnieńskiej komendy prowadzili pomiar prędkości na ul. Podkarpackiej w Krośnie.

W pewnym momencie uwagę funkcjonariuszy przykuło szybko jadące Audi, które znacznie przekraczało prędkość w terenie zabudowanym. Pojazd poruszał się z szybkością 95 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Mundurowi zdecydowali się zatrzymać kierującego pojazdem do kontroli.

20-latek był w trakcie kursu na prawo jazdy

Jak się okazało, za kierownicą samochodu siedział 20-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że młody mężczyzna nie posiada nawet uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 20-latek tłumaczył, że aktualnie jest w trakcie kursu na prawo jazdy, jednak jeszcze go nie ukończył i nie przystąpił do egzaminu państwowego.

Młodzieńca czeka dotkliwa kara

Z uwagi na przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, policjanci skierowali sprawę 20-latka do sądu.

Mężczyźnie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

