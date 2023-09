Spis treści: 01 Popełnili błąd podczas holowania. Skończyło się na drzewie

Prawidłowe holowanie samochodu to wbrew pozorom nie taka prosta sprawa. Decydując się na tę czynność warto pamiętać nie tylko o obowiązujących przepisach, ale też kilku istotnych zasadach, które pozwolą uniknąć kosztownych napraw. O tym, jak ważną kwestią jest ich przestrzeganie, mogło się niedawno przekonać dwóch mężczyzn z województwa lubelskiego.

Popełnili błąd podczas holowania. Skończyło się na drzewie

Podjęli oni próbę holowania samochodu dostawczego. Tyle tylko, że kierowca samochodu holowanego zapomniał włożyć kluczyki do stacyjki. W efekcie, po przejechaniu kilkuset metrów, w holowanym pojeździe doszło do zablokowania się kierownicy. Niesterowny samochód zaczepił się o hak oraz tylny zderzak poprzedzającego auta, a następnie odbił do rowu i uderzył w drzewo.

W wyniku uderzenia 21-latek z powiatu kraśnickiego doznał obrażeń głowy i nogi. Na miejsce wezwano LPR, które zabrało poszkodowanego do szpitala. Jak wskazały badania policyjne - mężczyźni byli trzeźwi.

Korzystając z sytuacji funkcjonariusze postanowili przypomnieć o obowiązujących przepisach i zasadach holowania pojazdów. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

Pojazd holowany:

Musi być kierowany przez osobę mającą uprawnienia do kierowania tym pojazdem, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę kierowania nim. Musi być połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy, a w przypadku holowanego motocykla musi być on połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie. Ma być oznaczony odblaskowym trójkątem ostrzegawczym z tyłu po lewej stronie (nie dotyczy motocykla), lub musi wysyłać żółte sygnały błyskowe. W okresie niedostatecznej widoczności pojazd holowany ma mieć włączone światła pozycyjne. W pojeździe holowanym, w przypadku połączenia sztywnego musi być sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a przy połączeniu giętkim - dwa układy.

Należy też pamiętać, że podczas holowania, lina między pojazdami powinna być cały czas napięta. W przeciwnym razie będzie dochodziło do mocnych szarpnięć, co może doprowadzić do uszkodzenia pojazdów lub zerwania liny. Wbrew pozorom wymaga to wprawy, więc w aucie holowanym powinien siedzieć doświadczony kierowca.

Zdjęcie Holujesz samochód? Nie popełnij tego błędu. Fot. KPP Włodawa / Policja

