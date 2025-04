13 marca na posiedzeniu niejawnym Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich i skierował do ponownego rozparzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawę odrzuconej wcześniej przez WSA w Poznaniu skargi na wezwanie UFG do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak ubezpieczenia OC. To przełomowa decyzja, bo do tej pory sądy administracyjne solidarnie odmawiały zajęcia się takimi przypadkami twierdząc, że UFG nie jest organem administracji publicznej.