Jechał pod prąd na autostradzie A4. Było o krok od tragedii

Sławomir Matz

Święta Wielkanocne to czas wzmożonego ruchu na polskich drogach. Wiele osób przemierza wówczas dziesiątki, a nawet setki kilometrów, w drodze na rodzinne spotkania lub upragniony wypoczynek. Czasem za kierownicę wsiadają osoby, które już sporadycznie jeżdżą samochodami, a to może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. Tak właśnie było na Śląsku, gdzie 86-latek pojechał autostradą A4 pod prąd.