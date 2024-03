Co to jest DOL i do czego służy?

DOL to Drogowy Odcinek Lotniskowy, czyli krótki fragment drogi, który może być wykorzystywany jako pas do lądowania samolotów wojskowych. Kilka dekad temu rozwiązanie to było dość często stosowane i miało pełnić rolę awaryjnych pasów startowych. W szczytowym okresie w Polsce istniało ok. dwudziestu odcinków drogowych przystosowanych do pełnienia takiej funkcji.

Wyznaczano je na prostych, często wielopasmowych fragmentach dróg, w okolicy terenów leśnych. Ich projekt zakładał możliwie szybkie przeorganizowanie drogi i zamianę w lotnisko. Jednocześnie infrastruktura drogowa na danym odcinku miała być łatwa do usunięcia.

Z biegiem lat Drogowe Odcinki Lotniskowe straciły na znaczeniu. Jeden z ostatnich głośnych startów samolotu z wykorzystaniem drogi publicznej miał miejsce w 2003 roku, a więc 20 lat temu. Teraz jednak polska armia zdecydowała się na nowo przywrócić nietypowe szkolenia, ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą.