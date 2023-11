Dachowali na zaśnieżonej drodze. W aucie 6 osób, a za kierownicą 14-latek

Spis treści: 01 Dachowali na zaśnieżonej drodze. Autem podróżowało 6 osób

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 18.00 na drodze w kierunku Dzianisza. Kierujący autem osobowym marki Dacia po wyprzedzeniu auta na zaśnieżonej drodze stracił kontrolę nad pojazdem, a następnie wjechał do rowu i dachował. Samochodem podróżowało w sumie 6 osób, a za kierownicą samochodu siedział 14-latek.

Całe zdarzenie zostało uchwycone przez wideorejestrator przypadkowego kierowcy. Na początku nagrania widać jak czarna Dacia Duster kręci bączki na parkingu miejscowego sklepu. Chwilę później SUV rumuńskiej marki wyprzedza autora nagrania na zaśnieżonej drodze. Po przejechaniu kilkuset metrów kierujący traci kontrolę nad pojazdem, a następnie wpada do rowu, w wyniku czego pojazd obraca się na prawy bok.

Jak wynika z relacji świadka, który uchwycił wypadek na nagraniu, samochodem podróżowało 6 osób. Wszyscy pasażerowie mieli oddalić się z miejsca zdarzenia, by po chwili wrócić do wywróconego auta. Niedługo później na miejscu zjawiła się policja i służby ratunkowe z OSP Chochołów i JRG Nowy Targ. Wyszło na jaw, że kierujący autem 14-latek, miał w organizmie 0,1 alkoholu, czyli w świetle prawa, jako kierowca, był trzeźwy (dopuszczalny poziom to 0,2).

Dokładne okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w trakcie prowadzonego postępowania przez policjantów z Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu, a następnie zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który wobec nieletniego może zastosować środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze [...] Wyjaśniane też będą okoliczności dopuszczenia do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień przekazała w rozmowie z portalem goral.info.pl podkom. Dorota Garbacz, rzecznik nowotarskiej policji

Policjanci będą ustalać okoliczności zdarzenia, a także wyjaśniać okoliczności dopuszczenia do prowadzenia pojazdu osobę nieletnią, nieposiadająca wymaganych uprawnień. Jak w wielu podobnych przypadkach, młodzieniec prawdopodobnie ukradkiem zabrał kluczyki do samochodu ojca bez jego wiedzy.