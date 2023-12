800 km nowych dróg. GDDKiA podaje szczegóły inwestycji

Spis treści: 01 Rządowy program budowy 100 obwodnic

Rządowy program budowy 100 obwodnic

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi intensywne prace przygotowawcze dla 73 obwodnic o łącznej długości ok. 653 km. Zgodnie z założeniami rządowego programu budowy 100 obwodnic, do 2023 roku drogowcy mają oddać do użytku kierowców 800 km nowych dróg.

Program budowy 100 obwodnic. Znamy parametry nowych dróg

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100, będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, jednak tam, gdzie prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną dwujezdniowe - w takim przekroju powstaną następujące obwodnice: Wąchocka (DK42), Nowego Targu (DK49), Chrzanowa i Trzebini (DK79), Olsztyna i Dywit (DK51), Kalisza (DK25), Pułtuska (DK61), Głogowa (DK12) oraz Legnicy (DK94).

Zdjęcie Program budowy 100 obwodnic. Postęp prac rządowego programu / GDDKiA / materiały prasowe

Program budowy 100 obwodnic. W realizacji jest 16 odcinków

Na tę chwilę w realizacji jest szesnaście obwodnic o łącznej długości blisko 127,2 km. Realizacja tych odcinków pochłonie ok. 2,3 mld zł. Mowa o obwodnicach:

woj. wielkopolskie:

Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (długość ok. 5,9 km, wartość ok. 76,2 mln zł, oddanie IV kwartał 2025 r.),

Gostynia w ciągu DK12 (ok. 17,3 km, ok. 246,8 mln zł, oddanie III kw. 2025 r.),

Grzymiszewa w ciągu DK72 (ok. 1,4 km, ok. 19 mln zł, oddanie I kw. 2024 r.),

Strykowa w ciągu DK32 (ok. 3,1 km, ok. 65,6 mln zł, oddanie II kw. 2024 r.),

Żodynia w ciągu DK32 (ok 3,3 km, ok. 32,7 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

woj. lubelskie

Dzwoli wraz z rozbudową DK47 na odc. Janów Lubelski - Frampol (długość obwodnicy to ok. 2,7 km, a łącznie z przebudową DK74 12, wartość ok. 190,4 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

Gorajca w ciągu DK74 (ok. 6,7 km, ok. 119 mln zł, oddanie II kw. 2027 r.),

woj. mazowieckie

Lipska w ciągu DK79 (ok. 6,4 km, ok. 110 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

Pułtuska w ciągu DK61 (ok. 19,8 km, ok. 442,2 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

woj. podlaskie

Suchowoli w ciągu DK8 (ok. 15,1 km, ok. 249,1 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

Sztabina w ciągu DK8 (ok. 4,2 km, ok. 134,8 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

woj. zachodniopomorskie

Gryfina w ciągu DK31 (ok. 5,5 km, ok. 75 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

Szczecinka w ciągu DK20 (ok. 4,4 km, ok. 106,6 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

woj. lubuskie

Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (ok. 7,3 km, ok. 78 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

woj. świętokrzyskie

Wąchocka w ciągu DK42 (ok. 11,7 km, ok. 283,7 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

woj. warmińsko-mazurskie

Gąsek w ciągu DK65 (ok. 3,2 km, ok. 77 mln zł, oddanie II kw. 2027 r.).

Zdjęcie Program budowy 100 obwodnic. W realizacji jest 16 obwodnic / GDDKiA / materiały prasowe

Równolegle prowadzone są postępowania przetargowe na realizację dziewięciu obwodnic o łącznej długości ok. 72 km. Te odcinki to obwodnice:

Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29, o długości 11,4 km, woj. lubuskie,

Szwecji w ciągu DK22 o długości ok. 4,2 km, woj. zachodniopomorskie,

II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28, o długości ok. 3 km, woj. podkarpackie,

Białobrzegów w ciągu DK8, o długości ok. 3,4 km, woj. podlaskie,

Rusinowa w ciągu DK22, o długości 4,5 km, woj. zachodniopomorskie,

Kroczyc w ciągu DK78, o długości ok. 9,1 km, woj. śląskie,

Głogowa w ciągu DK12, o długości 18,5 km, woj. dolnośląskie,

Wałcza w ciągu DK22, o długości 13,3 km, woj. zachodniopomorskie,

Stargardu w ciągu DK20, o długości 4,5 km, woj. zachodniopomorskie.

Program budowy 100 obwodnic. Kto skorzysta z rządowego programu?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że głównym beneficjentem Programu budowy 100 obwodnic będą mieszkańcy miast i miejscowości, którzy odczuwają skutki wzmożonego ruchu drogowego. Nadrzędnym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek, co zwiększy się bezpieczeństwo kierowców, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Program budowy 100 obwodnic. Większy budżet na realizację nowych dróg

W ubiegłym roku (24 maja) decyzją Rady Ministrów zwiększono limit finansowy Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Rządowego Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Decyzja ta obejmuje również podniesienie do 10 proc. limitu waloryzacji dla kontraktów.